Секрет молодости 71-летней Аллы Пугачевой раскрыт: в чем он заключается

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Любовь Блажко
Пластический хирург Александр Вдовин рассекретил, как Алле Пугачевой удается выглядеть намного моложе своего настоящего возраста. Эксперт рассказал, что певица регулярно пользуется уникальными методами омоложения. Об этом пишет "Собеседник".
Алла Пугачева. Фото: obozrevatel
Сообщается, что популярная российская артистка является постоянным клиентом косметолога: там она делает разные процедуры, в том числе и инъекционные.
Кроме того, специалист заявил, что аппараты Альтера и Фрактора были изобретены в США. В Америке на них есть огромный спрос.
Это такой метод радиоволнового лифтинга, который за короткий период времени способен улучшить состояние кожи как изнутри, так и снаружи. С помощью данных процедур можно сократить кожный покров на 20-40 процентов – это подтяжка лица, но без использования скальпеля.
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