Секрет молодости 71-летней Аллы Пугачевой раскрыт: в чем он заключается

Пластический хирург Александр Вдовин рассекретил, как Алле Пугачевой удается выглядеть намного моложе своего настоящего возраста. Эксперт рассказал, что певица регулярно пользуется уникальными методами омоложения. Об этом пишет "Собеседник".

Алла Пугачева. Фото: obozrevatel

Сообщается, что популярная российская артистка является постоянным клиентом косметолога: там она делает разные процедуры, в том числе и инъекционные.

"Алла Борисовна регулярно посещает косметолога. Она делает поддерживающие процедуры по омолаживанию лица, в том числе и инъекционные. Например, мезотерапию. Также, скорее всего, раз в год певица проходит процедуры на аппаратах Альтера и Фрактора", – подробнее объяснил Александр.

Кроме того, специалист заявил, что аппараты Альтера и Фрактора были изобретены в США. В Америке на них есть огромный спрос.

Это такой метод радиоволнового лифтинга, который за короткий период времени способен улучшить состояние кожи как изнутри, так и снаружи. С помощью данных процедур можно сократить кожный покров на 20-40 процентов – это подтяжка лица, но без использования скальпеля.

Как сообщало издание "Комментарии", Галкин и Пугачева празднуют годовщину свадьбы. Российская примадонна Алла Пугачева и ее муж, ведущий и комик Максим Галкин, 23 декабря отмечают годовщину свадьбы. Ровно 9 лет тому назад пара заключила официальный брак. По этому поводу предлагаем вспомнить, с чего началась любовная история самой яркой пары российского шоу-бизнеса и как супруги живут сейчас.

Алла и Максим познакомились еще в 2001 году, и через 10 лет после знакомства они пошли в ЗАГС. С того момента вокруг их семейной жизни до сих пор не прекращаются слухи и споры о том, искренним ли является этот союз.

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