Селена Гомес раскритиковала Facebook: детали инцидента

Американская знаменитость Селена Гомес, которую журнал People назвал "Человеком года", раскритиковала популярную сеть Facebook за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции.

Селена Гомес (фото из открытых источников)

Известно, что популярная исполнительница все больше уделяет внимания социальным проблемам и критикует соцсети за фейковые новости. На днях Селена опубликована на своей странице в Twitter видео, в котором было выступление генерального директора Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH) Имрана Ахмеда. Он говорил о том, что такие компании, как Facebook делают все возможное, чтобы не распространять ложной информации о коронавирусе.

Но певица возразила мужчине и написала пост, в котором обвинила социальную сеть в безделье насчет противодействия фейковым новостям. Селена Гомес заявила, что научная дезинформация стоила и будет стоить жизни, а значит Facebook должен нести ответственность за человеческие жизни.

"Facebook сказал, что он не будет позволять распространять ложь о COVID-19 и вакцинах на своей платформе. Так почему же это происходит до сих пор? Facebook будет нести ответственность за тысячи смертей, если не примет меры сейчас", – заявила исполнительница.

Напомним, социальная сеть Facebook организовала информационную кампанию , которая будет напоминать и сообщать пользователям о важности вакцинации против гриппа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что социальная сеть Facebook удалила сотни страниц из-за "неаутентичного поведения", к которым были причастны Россия и Франция. Цель деятельности аккаунтов – влияние на ситуацию в странах Африки и Ближнего Востока.

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