Селена Гомес раскритиковала Facebook: детали инцидента

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Светлана Шкурупий
Американская знаменитость Селена Гомес, которую журнал People назвал "Человеком года", раскритиковала популярную сеть Facebook за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции.
Селена Гомес (фото из открытых источников)
Известно, что популярная исполнительница все больше уделяет внимания социальным проблемам и критикует соцсети за фейковые новости. На днях Селена опубликована на своей странице в Twitter видео, в котором было выступление генерального директора Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH) Имрана Ахмеда. Он говорил о том, что такие компании, как Facebook делают все возможное, чтобы не распространять ложной информации о коронавирусе.
Но певица возразила мужчине и написала пост, в котором обвинила социальную сеть в безделье насчет противодействия фейковым новостям. Селена Гомес заявила, что научная дезинформация стоила и будет стоить жизни, а значит Facebook должен нести ответственность за человеческие жизни.
Напомним, социальная сеть Facebook организовала информационную кампанию, которая будет напоминать и сообщать пользователям о важности вакцинации против гриппа.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что социальная сеть Facebook удалила сотни страниц из-за "неаутентичного поведения", к которым были причастны Россия и Франция. Цель деятельности аккаунтов – влияние на ситуацию в странах Африки и Ближнего Востока.
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