Селин Дион рассказала о своей редкой болезни и отменила будущие концерты (ВИДЕО)

Селин Дион записала для своих поклонников короткое видео, в котором сообщила, что запланированные на 2023 концерты должны быть перенесены еще на несколько месяцев. Певица рассказала, что причиной такого решения является неврологическое расстройство, которое у нее диагностировали недавно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram известной певицы.

У Селин Дион диагностировали неизлечимую болезнь. Фото: из открытых источников

Селин Дион обратилась к своим поклонникам со словами благодарности и рассказала, что не хочет ничего скрывать от них, поэтому готова сообщить свой диагноз.

"У меня были проблемы со здоровьем в течение длительного времени, и мне было очень трудно рассказать обо всем, из-за чего я прошла. Недавно мне диагностировали редкое неврологическое расстройство под названием "Синдром мышечной скованности", который находят около 1 человека на миллион . Мы узнали об этом состоянии, и теперь знаем, что он вызывает все спазмы, которые у меня были", — рассказала певица.

Певица рассказала, что вынуждена отменить свои концерты и перенести их на неопределенную дату.

"Мне больно, что я не буду готова возобновить свое европейское турне в феврале. Я скучаю по вам всем... будучи на сцене... выступая для вас. Я всегда выкладываюсь на 100%, когда играю на своих концертах, но я не могу это делать сейчас. Чтобы я снова могла выложиться на концертах, у меня нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на своем здоровье и надеяться, что я на правильном пути выздоровления", — отметила певица.

Селин Дион известна своим хитом My Heart Will Go On , являющийся саундтреком к фильму "Титаник".

Посмотреть заявление Селин Дион, где она рассказывает о своей болезни можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Крисе Хэмсворте, который решил остановить свою карьеру в кино из-за ДНК-теста, который показал большую склонность к болезни Альцгеймера.

Также "Комментарии" писали об актерах-детях, игравших в новогодних фильмах и как они изменились, когда стали взрослыми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!