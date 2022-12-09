Селин Дион рассказала о своей редкой болезни и отменила будущие концерты (ВИДЕО)

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Slava Kot
Селин Дион записала для своих поклонников короткое видео, в котором сообщила, что запланированные на 2023 концерты должны быть перенесены еще на несколько месяцев. Певица рассказала, что причиной такого решения является неврологическое расстройство, которое у нее диагностировали недавно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram известной певицы.
У Селин Дион диагностировали неизлечимую болезнь. Фото: из открытых источников
Селин Дион обратилась к своим поклонникам со словами благодарности и рассказала, что не хочет ничего скрывать от них, поэтому готова сообщить свой диагноз.
Певица рассказала, что вынуждена отменить свои концерты и перенести их на неопределенную дату.
Селин Дион известна своим хитом My Heart Will Go On , являющийся саундтреком к фильму "Титаник".
Посмотреть заявление Селин Дион, где она рассказывает о своей болезни можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о Крисе Хэмсворте, который решил остановить свою карьеру в кино из-за ДНК-теста, который показал большую склонность к болезни Альцгеймера.
Также "Комментарии" писали об актерах-детях, игравших в новогодних фильмах и как они изменились, когда стали взрослыми.
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