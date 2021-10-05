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Семье Кузьмы Скрябина передали его посмертные награды

Отцу певца, продюсера и поэта президент передал награды

сегодня, 10:35
Автор:

Козлова Альбіна

Семье Кузьмы Скрябина передали его посмертные награды

Президент передал посмертную награду отцу Кузьмы, фото Офиса президента

Семье известного украинского певца и продюсера президент передал его награды. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.

Кузьма Скрябин, Андрей Кузьменко, погиб в аварии в феврале 2015 года. Посмертно он награжден орденом Государства и признан Героем Украины. Награды президент вручил отцу Андрея 4 октября 2021 года.

Кстати, указ о присвоении наград был подписан еще в 2020 году по случаю 52-го дня рождения Кузьмы Скрябина. Президент встретился с родными певца: родителями и женой, дочерью.

Кузьма награжден за вклад в украинскую современную культуру, музыкальное искусство, его творчество как певца и продюсера, активную общественную деятельность.

Президент подчеркнул, что знал Кузьму лично и что он продолжает жить в песнях группы "Скрябин" и добрых делах. Андрей успел выпустить автобиографическую книгу "Я, Победа и Берлин". Андрей был основателем радио, телеведущим и членом жюри многих музыкальных шоу, а еще помогал военным, которые поехали в зону АТО.

Его вдова Светлана Бабийчук основала благотворительный "Фонд имени Кузьмы Скрябина", который продолжает свою деятельность и сейчас. В Украине есть памятники Кузьме, в его честь названы улицы и астероид, ему посвящено песни и книги.

Трагическая авария произошла возле села Лозоватка в Днепропетровской области, на дороге Кривой Рог-Кировоград. Андрей ехал на джипе Toyota Sequoia и столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. В результате лобового столкновения певец получил травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская певица рассказала о тяжелой утрате. В семье Алины Гросу умерла ее родная бабушка Клавдия Ивановна, которая воспитывала девушку с детства.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-peredav-orden-derzhavi-simyi-zagiblogo-geroya-ukra-70925
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