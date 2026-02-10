Семья распалась: стало известно, почему развелись Елена и Тарас Тополи

Украинские музыканты Тарас и Елена Тополя недавно официально сообщили о разводе после 12 лет супружеской жизни, однако публично не объяснили, что именно стало причиной такого шага.

Елена и Тарас Тополи (фото из открытых источников)

Тарас Тополя поделился собственным ТОП-5 молодых артистов украинского шоу-бизнеса.

По словам музыканта, больше всего его поражает творчество певца Михаила Клименко, известного под псевдонимом ADAM, умершим в 2025 году от туберкулезного менингита.

"Слушал этого артиста, наверное, еще с 2016 или 2017 года. И этот артист – ADAM, который ушел недавно. Делал очень классную украинскую музыку, которая звучала сочно и изысканно", — подчеркнул Тарас в интервью blik.

