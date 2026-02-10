logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Семья распалась: стало известно, почему развелись Елена и Тарас Тополи
commentss НОВОСТИ Все новости

Семья распалась: стало известно, почему развелись Елена и Тарас Тополи

Многие поклонники очень расстроились из-за развода Тополи

10 февраля 2026, 22:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Украинские музыканты Тарас и Елена Тополя недавно официально сообщили о разводе после 12 лет супружеской жизни, однако публично не объяснили, что именно стало причиной такого шага.

Семья распалась: стало известно, почему развелись Елена и Тарас Тополи

Елена и Тарас Тополи (фото из открытых источников)

Тарас Тополя поделился собственным ТОП-5 молодых артистов украинского шоу-бизнеса.

По словам музыканта, больше всего его поражает творчество певца Михаила Клименко, известного под псевдонимом ADAM, умершим в 2025 году от туберкулезного менингита.

"Слушал этого артиста, наверное, еще с 2016 или 2017 года. И этот артист – ADAM, который ушел недавно. Делал очень классную украинскую музыку, которая звучала сочно и изысканно", — подчеркнул Тарас в интервью blik.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/133402605
Теги:

Новости

Все новости
atalanta