Сім'я розпалася: стало відомо, чому розлучилися Олена та Тарас Тополі

Українські музиканти Тарас та Олена Тополі нещодавно офіційно повідомили про розлучення після 12 років подружнього життя, однак публічно не пояснили, що саме стало причиною такого кроку.

Олена та Тарас Тополі (фото з відкритих джерел)

Тарас Тополя поділився власним ТОП-5 молодих артистів українського шоу-бізнесу.

За словами музиканта, найбільше його вражає творчість співака Михайла Клименка, відомого під псевдонімом ADAM, який у 2025 році помер від туберкульозного менінгіту.

"Слухав цього артиста, мабуть, ще з 2016 чи 2017 року. І цей артист – ADAM, який пішов з життя нещодавно. Робив дуже класну українську музику, яка звучала соковито і вишукано", — підкреслив Тарас в інтерв'ю blik.

