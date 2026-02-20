В террористической России сообщили о смерти 39-летнего солиста группы Shortparis Николая Комягина.

Николай Комягин (фото из открытых источников)

Как пишут российские пропагандисты, музыканту стало плохо после тренировки по боксу – его сердце не выдержало нагрузки.

"Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало", — написала пропагандистка Ксения Собчак в своем телеграмм-канале.

О смерти Комягина также сообщила менеджер Shortparis Марина Косухина.

"Николай с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время", — рассказала она в соцсетях.

Николай Комягин родился в Новокузнецке, а в 2010 году переехал в Санкт-Петербург. Дебютный альбом группы Shortparis вышел в 2013 году. Комягин был фронтменом и идейным вдохновителем коллектива.

