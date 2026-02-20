Рубрики
В террористической России сообщили о смерти 39-летнего солиста группы Shortparis Николая Комягина.
Николай Комягин (фото из открытых источников)
Как пишут российские пропагандисты, музыканту стало плохо после тренировки по боксу – его сердце не выдержало нагрузки.
О смерти Комягина также сообщила менеджер Shortparis Марина Косухина.
Николай Комягин родился в Новокузнецке, а в 2010 году переехал в Санкт-Петербург. Дебютный альбом группы Shortparis вышел в 2013 году. Комягин был фронтменом и идейным вдохновителем коллектива.
