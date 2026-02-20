Серце не витримало після тренування: в РФ помер молодий соліст популярної групи

У терористичній Росії повідомили про смерть 39-річного соліста гурту Shortparis Миколи Комягіна.

Микола Комягін (фото з відкритих джерел)

Як пишуть російські пропагандисти, музикантові стало зле після тренування з боксу — його серце не витримало навантаження.

"Стало зле після тренування з боксу і серце не витримало", — написала пропагандистка Ксенія Собчак у своєму телеграм-каналі.

Про смерть Комягіна також повідомила менеджерка Shortparis Марина Косухіна.

"Микола з нами більше немає. Журналістів прошу мати повагу і не чіпати нас найближчим часом", — розповіла вона в соцмережах.

Микола Комягін народився в Новокузнецьку, а у 2010 році переїхав до Санкт-Петербурга. Дебютний альбом гурту Shortparis вийшов у 2013 році. Комягін був фронтменом та ідейним натхненником колективу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Росії помер телеведучий, режисер і продюсер Олександр Олейников, відомий як ведучий програми "Вечірній Ургант" та продюсер фільму "Любов-морква". Про смерть 60-річного Олейникова повідомили російські пропагандистські медіа. За їхніми даними, він помер лише через кілька місяців після ювілею — у жовтні телеведучому виповнилося 60 років.

"Не стало Олександра Олейникова. Режисер, сценарист, продюсер і ведучий. Він прийшов на телебачення у 20 років і одразу зрозумів, що це його покликання", — йдеться у повідомленні Першого каналу РФ.

За попередньою інформацією, причиною смерті став відірваний тромб. За словами джерела агентства, трагедія сталася вночі у нього вдома.

"Це було раптово. Вийшов покурити і помер. Ймовірно, тромб", — зазначив співрозмовник медіа.

