Серце не витримало після тренування: в РФ помер молодий соліст популярної групи

Лиля Воробьева
У терористичній Росії повідомили про смерть 39-річного соліста гурту Shortparis Миколи Комягіна.
Микола Комягін (фото з відкритих джерел)
Як пишуть російські пропагандисти, музикантові стало зле після тренування з боксу — його серце не витримало навантаження.
Про смерть Комягіна також повідомила менеджерка Shortparis Марина Косухіна.
Микола Комягін народився в Новокузнецьку, а у 2010 році переїхав до Санкт-Петербурга. Дебютний альбом гурту Shortparis вийшов у 2013 році. Комягін був фронтменом та ідейним натхненником колективу.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Росії помер телеведучий, режисер і продюсер Олександр Олейников, відомий як ведучий програми "Вечірній Ургант" та продюсер фільму "Любов-морква". Про смерть 60-річного Олейникова повідомили російські пропагандистські медіа. За їхніми даними, він помер лише через кілька місяців після ювілею — у жовтні телеведучому виповнилося 60 років.
За попередньою інформацією, причиною смерті став відірваний тромб. За словами джерела агентства, трагедія сталася вночі у нього вдома.