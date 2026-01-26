logo_ukra

У Росії помер відомий телеведучий: що сталося

На момент смерті Олександру Олійникову виповнилося 60 років.

26 січня 2026, 23:05
Автор:
Лиля Воробьева

 У Росії помер телеведучий, режисер і продюсер Олександр Олейников, відомий як ведучий програми "Вечірній Ургант" та продюсер фільму "Любов-морква".

У Росії помер відомий телеведучий: що сталося

Про смерть 60-річного Олейникова повідомили російські пропагандистські медіа. За їхніми даними, він помер лише через кілька місяців після ювілею — у жовтні телеведучому виповнилося 60 років.

"Не стало Олександра Олейникова. Режисер, сценарист, продюсер і ведучий. Він прийшов на телебачення у 20 років і одразу зрозумів, що це його покликання", — йдеться у повідомленні Першого каналу РФ.

За попередньою інформацією, причиною смерті став відірваний тромб. За словами джерела агентства, трагедія сталася вночі у нього вдома.

"Це було раптово. Вийшов покурити і помер. Ймовірно, тромб", — зазначив співрозмовник медіа.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  у терористичній Росії повідомили про смерть актора та режисера Ігоря Золотовицького. За даними російських пропагандистських медіа, на момент смерті Ігорю Золотовицькому було 64 роки. Пропагандистські ресурси зазначають, що Золотовицький займався викладацькою діяльністю та був ректором школи-студії МХАТ. У його творчому доробку — десятки ролей у кінофільмах і серіалах. Серед найвідоміших проєктів за його участі називають "Серце капітана Немова", "Конвалія Срібляста", "Найкрасивіша", "Каменська" та багато інших.

В останні місяці свого життя Ігор Золотовицький боровся з онкологічною хворобою. Саме онкологічне захворювання і вказують як причину смерті. Відомо, що актор помер у медичному закладі. Інформації про позицію Ігоря Золотовицького щодо війни в Україні немає. Також повідомляється, що він не був внесений до бази злочинців "Миротворець".

 



