

















Выступая на одном из американских курортов штата Майами, звезда из Украины Андрей Данилко выразил со сцены пожелание о скорой кончине президента-диктатора Владимира Путина. Комик, которого знают и любят, как Верку Сердючку, произнес это во время благотворительного тура "Украина победит".

Верка Сердючка (фото из открытых источников)

Во время выступления Верки Сердючки в США – как и на других концертах звездного комика присутствовала украинская и патриотическая символика. Под аплодисменты зрителей снова раздавался его хит Dancing Russia Goodbye. А еще украинский гимн.

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Еще до начала мероприятия Данилко желал всем участникам хорошего вечера и подчеркнул, что концерт будет иметь "лирически романтическое" название — "Путин, чтобы ты сдох". Когда он выступал за его спиной, фигурами музыкантов и танцовщиков балета на большом экране показали фотографию главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Валерия Залужного.





А в российских пабликах украинского артиста начали поливать грязью. И винить, что раньше он охотно пел в России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Верка Сердючка разозлила россиян своим выступлением на фестивале в Юрмале. Исполнитель из Украины Андрей Данилко, более известный фанатам под псевдонимом Верки Сердючки, побывал на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где исполнил свой главный хит "Dancing Lasha Tumbai", но несколько изменился.

На сцену Верка Сердючка вышла в традиционной уже вышиванке и со звездой на голове, а ее "мама" Инна Билоконь сверкала в украинском наряде. Шоу-балет зажигал вместе с певцами на сцене под мелодию разрывного хита, припев которого имеет известные слова "Раша, гудбай".

К слову, хит украинского певца очень разозлил россиян. Когда проводили конкурс Евровидения в 2007 году, и Верка Сердючка пела "Dancing Lasha Tumbai" им послышалось "Russia, goodbye", сейчас они снова слышали слова, которые им не нравятся.

