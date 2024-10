Серьезная травма на сцене: известная американская певица упала с лестницы

Американская певица Билли Айлиш попала в неловкую ситуацию во время своего концерта в Нью-Йорке. В конце выступления, когда звезда уже прощалась с фанатами, она спускалась по лестнице со сцены и споткнулась, упав на пол. Видео инцидента быстро разлетелось по соцсетям, в частности, в TikTok, где поклонники выложили момент падения.

Билли Айлиш получила травму после падения на сцене

Позже Айлиш вышла на связь из-за своего Instagram и поделилась последствиями падения. Оказалось, что в результате она получила большой синяк на ноге. Певица поблагодарила поклонников за поддержку и заверила, что, несмотря на травму, намерена продолжить свой тур "Hit Me Hard and Soft".

Билли Айлиш – одна из самых популярных молодых артисток современности. Она получила всемирную славу в 2016 году благодаря своему дебютному синглу Ocean Eyes , который быстро стал вирусным. Ее уникальный голос, необычный стиль и творческий подход привлекли миллионы слушателей по всему миру.

В 2020 году Айлиш вошла в историю как самая молодая артистка, выигравшая сразу четыре главных награды "Грэмми" - "Альбом года", "Запись года", "Песня года" и "Лучший новый артист". Ее дебютный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" был не только коммерчески успешным, но и получил положительные отзывы критиков за инновационное звучание.

