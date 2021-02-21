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Сергей Бабкин рассекретил стоимость операции в Австрии

Предварительно он сообщал, что первая операция стоила 2700 евро

сегодня, 19:52
Автор:

Елизавета Черных

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, который недавно перенес две операции на глазах, рассказал, сколько на самом деле стоили хирургические вмешательства. Данную информацию обнародовал "24 канал". 

Сергей Бабкин рассекретил стоимость операции в Австрии

Сергей Бабкин рассекретил стоимость операции в Австрии - фото из открытых источников

По словам музыканта, операция прошла успешно, однако через некоторое время ему требуется снова вернуться в австрийскую столицу Вену, чтобы прооперировать правый глаз. Певец сообщил, что мощности лазера не хватило для того, чтобы сразу убрать все пятна. 

Певец поблагодарил поклонников за поддержку, жену Снежану за то, что она не позволила звезде опустить руки. Также он поблагодарил Вселенную за полученный урок.

"На данный момент все лечение (две операции), работа врача, обследование в Вене, препараты, различные манипуляции – стоили нам 15 000 евро", – признался музыкант.

Музыкант отметил, что хочет максимальной прозрачности, поэтому признался, сколько стоили операции. По словам Бабкина, многие люди с диагностированными заболеваниями глаз обращаются к нему, поскольку также хотят лечиться в европейских странах. 

Напомним, что Сергей Бабкин заявил, что на некоторое время покидает социальные сети из-за того, что у него диагностировали редкое заболевание и сейчас он готовится к серьезной операции. На своей странице в Instagram артист сообщил, что вынужден устроить себе "детокс" от телефона и социальных сетей, потому что неделю назад у него обнаружили редкое заболевание глаз, которое, по словам Бабкина, встречается один раз на миллион. Бабкин рассказал, что сделать операцию в Украине не может, потому что у нас нет нужного оборудования для ее проведения, и в странах СНГ тоже нет.



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Источник: https://showbiz.24tv.ua/ru/sergej-babkin-nazval-nastojashhuju-stoimost-novosti-shou-biznesa_n1548647
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