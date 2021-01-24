«Время идет на дни»: украинский артист готовится к серьезной операции

Популярный исполнитель и музыкант Сергей Бабкин заявил, что на некоторое время покидает социальные сети из-за того, что у него диагностировали редкое заболевание и сейчас он готовится к серьезной операции.

Сергей Бабкин / Instagram / @babkin_official

На своей странице в Instagram артист сообщил, что вынужден устроить себе "детокс" от телефона и социальных сетей, потому что неделю назад у него обнаружили редкое заболевание глаз, которое, по словам Бабкина, встречается один раз на миллион.

"Врач сказал так — Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепните, Сергей…Время идет на дни!", — написал музыкант.

Бабкин рассказал, что сделать операцию в Украине не может, потому что у нас нет нужного оборудования для ее проведения, и в странах СНГ тоже нет.

Но музыканта согласилась принять одна из клиник в Австрии, поэтому сейчас он со своей супругой Снежаной занимается организационными вопросами. По словам артиста, в период карантинных ограничений сделать это не так уж и просто.

Бабкин отметил, что его операция запланирована на 5 февраля, но ему с женой еще предстоит добраться в Вену и миновать десятидневной карантин, потому что его зрение под угрозой и нет времени ждать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в августе 2020 года Сергей Бабкин и его супруга Снежана заразились коронавирусной инфекцией . При этом, пара понятия не имела, где могла подхватить заболевание, ведь придерживалась всех карантинных правил. После соблюдения самоизоляции и консультаций специалиста, в сентябре Бабкин заявил, что они смогли победить заболевание.

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