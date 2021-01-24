«Время идет на дни»: украинский артист готовится к серьезной операции

Язык
Coinspot 24.01.2021
BTC/USD
32659.04
ETH/USD
1340.92
LTC/USD
140.89
НБУ 24.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Популярный исполнитель и музыкант Сергей Бабкин заявил, что на некоторое время покидает социальные сети из-за того, что у него диагностировали редкое заболевание и сейчас он готовится к серьезной операции.
Сергей Бабкин / Instagram / @babkin_official
На своей странице в Instagram артист сообщил, что вынужден устроить себе "детокс" от телефона и социальных сетей, потому что неделю назад у него обнаружили редкое заболевание глаз, которое, по словам Бабкина, встречается один раз на миллион.
Бабкин рассказал, что сделать операцию в Украине не может, потому что у нас нет нужного оборудования для ее проведения, и в странах СНГ тоже нет.
Но музыканта согласилась принять одна из клиник в Австрии, поэтому сейчас он со своей супругой Снежаной занимается организационными вопросами. По словам артиста, в период карантинных ограничений сделать это не так уж и просто.
Бабкин отметил, что его операция запланирована на 5 февраля, но ему с женой еще предстоит добраться в Вену и миновать десятидневной карантин, потому что его зрение под угрозой и нет времени ждать.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в августе 2020 года Сергей Бабкин и его супруга Снежана заразились коронавирусной инфекцией. При этом, пара понятия не имела, где могла подхватить заболевание, ведь придерживалась всех карантинных правил. После соблюдения самоизоляции и консультаций специалиста, в сентябре Бабкин заявил, что они смогли победить заболевание.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости