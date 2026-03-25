Сергей Притула впервые заговорил о мобилизации своего старшего сына

Известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые публично высказался о возможной мобилизации своего старшего сына Дмитрия. По словам Притулы, эта тема уже обсуждается в семье, хотя парень сосредоточен на обучении в университете.

Сергей Притула в интервью проекту "Зі своїми по суті" на "Суспільне Культура" рассказал о возможности мобилизации 17-летнего старшего сына. По его словам, Дмитрий сейчас учится на первом курсе Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского и в семье договорились, что прежде всего юноша должен получить образование. В то же время, интерес к военной тематике у Дмитрия уже есть.

"Когда у него были каникулы, я брал его к себе в фонд. Он занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже соображает как работать с паяльником, что и куда прошить. Его драйвило, что благодаря ему какой-то пилот будет в безопасности", — рассказал Притула.

По словам волонтера, его сын не скрывает интереса к возможности развиваться в военном направлении. В то же время, Притула говорит, что окончательное решение о мобилизации в будущем будет принадлежать самому парню. Притула также отметил, что относится к выбору сына с уважением, но пока не хочет делать досрочных выводов.

"У него есть подобное желание… Не извлекайте из меня заранее определенные вещи, пока они не случились. В нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор, но, как случится — это уже его выбор", — пояснил Притула.

