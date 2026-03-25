logo

BTC/USD

71303

ETH/USD

2176.03

USD/UAH

43.87

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Сергей Притула впервые заговорил о мобилизации своего старшего сына
commentss НОВОСТИ Все новости

Сергей Притула впервые заговорил о мобилизации своего старшего сына

Притула рассказал, что его 17-летний сын Дмитрий интересуется военной сферой.

25 марта 2026, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые публично высказался о возможной мобилизации своего старшего сына Дмитрия. По словам Притулы, эта тема уже обсуждается в семье, хотя парень сосредоточен на обучении в университете.

Сергей Притула. Фото из открытых источников

Сергей Притула в интервью проекту "Зі своїми по суті" на "Суспільне Культура" рассказал о возможности мобилизации 17-летнего старшего сына. По его словам, Дмитрий сейчас учится на первом курсе Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского и в семье договорились, что прежде всего юноша должен получить образование. В то же время, интерес к военной тематике у Дмитрия уже есть.

"Когда у него были каникулы, я брал его к себе в фонд. Он занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже соображает как работать с паяльником, что и куда прошить. Его драйвило, что благодаря ему какой-то пилот будет в безопасности", — рассказал Притула.

По словам волонтера, его сын не скрывает интереса к возможности развиваться в военном направлении. В то же время, Притула говорит, что окончательное решение о мобилизации в будущем будет принадлежать самому парню. Притула также отметил, что относится к выбору сына с уважением, но пока не хочет делать досрочных выводов.

"У него есть подобное желание… Не извлекайте из меня заранее определенные вещи, пока они не случились. В нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор, но, как случится — это уже его выбор", — пояснил Притула.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Зеленского заявил о желании стать солдатом.

Также "Комментарии" писали, что Притула выступил с резким заявлением о службе мужа Маши Ефросининой в ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/1yN_aSreRLc
Теги:

Новости

Все новости