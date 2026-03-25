Сергій Притула вперше заговорив про мобілізацію свого старшого сина

Slava Kot
Відомий український волонтер і громадський діяч Сергій Притула уперше публічно висловився про можливу мобілізацію свого старшого сина Дмитра. За словами Притули, ця тема вже обговорюється в родині, хоча наразі хлопець зосереджений на навчанні в університеті.
Сергій Притула. Фото з відкритих джерел
Сергій Притула в інтерв’ю проєкту "Зі своїми по суті" на "Суспільне Культура" розповів про можливість мобілізації 17-річного старшого сина. За його словами, Дмитро зараз навчається на першому курсі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського і у сім’ї домовилися, що насамперед юнак має здобути освіту. Водночас інтерес до військової тематики у Дмитра вже є.
За словами волонтера, його син не приховує зацікавлення можливістю розвиватися у військовому напрямі. Водночас Притула наголошує, що остаточне рішення про мобілізацію в майбутньому належатиме самому хлопцеві. Притула також зазначив, що ставиться до вибору сина з повагою, але поки не хоче робити передчасних висновків.
