Сергій Притула вперше заговорив про мобілізацію свого старшого сина

Відомий український волонтер і громадський діяч Сергій Притула уперше публічно висловився про можливу мобілізацію свого старшого сина Дмитра. За словами Притули, ця тема вже обговорюється в родині, хоча наразі хлопець зосереджений на навчанні в університеті.

Сергій Притула. Фото з відкритих джерел

Сергій Притула в інтерв’ю проєкту "Зі своїми по суті" на "Суспільне Культура" розповів про можливість мобілізації 17-річного старшого сина. За його словами, Дмитро зараз навчається на першому курсі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського і у сім’ї домовилися, що насамперед юнак має здобути освіту. Водночас інтерес до військової тематики у Дмитра вже є.

"Коли у нього були канікули, я брав його до себе на фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який вже тямить працювати з паяльником, що і куди прошити. Його драйвило, що завдяки йому якийсь пілот буде у безпеці", — розповів Притула.

За словами волонтера, його син не приховує зацікавлення можливістю розвиватися у військовому напрямі. Водночас Притула наголошує, що остаточне рішення про мобілізацію в майбутньому належатиме самому хлопцеві. Притула також зазначив, що ставиться до вибору сина з повагою, але поки не хоче робити передчасних висновків.

"У нього є подібне бажання… Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. В нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір, але, як вже трапиться — це вже його вибір", — пояснив Притула.

