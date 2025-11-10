Притула виступив із різкою заявою про службу чоловіка Маші Єфросиніної у ЗСУ: деталі

Український волонтер і колишній телеведучий Сергій Притула розповів про роль чоловіка Маші Єфросиніної, Тимура Хромаєва, на фронті. За його словами, Хромаєв бере участь у розробці важливої військової системи, яка вже активно застосовується і значно допомагає українським захисникам. Цю тему Притула обговорив у своєму подкасті "Гуртом та вщент", зазначивши, що нещодавно мав змогу особисто зустрітися з чоловіком телеведучої та висловити йому подяку.

"Я забув подякувати твоєму чоловікові за певні речі. А хто, можливо, не знає, Марії чоловік — Тимур на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Хоча, звісно, багато хто в суспільстві може говорити: „Та що він там робить, він певно "ряжений“", — поділився Притула.

Відповідаючи на коментарі щодо служби чоловіка, Маша Єфросиніна зізналася, що подібні обговорення для неї особливо болючі.



"Коли кажуть, що мій чоловік нібито "не воює", це завдає мені набагато більшого болю, ніж критика на мою адресу", — наголосила вона.

Притула також пояснив, що Тимур безпосередньо залучений до створення високотехнологічної системи в межах проєкту фонду Притули "Антишахед". Експерт наголосив, що розробка виявилася визначальною для роботи українських військових.

"Чоловік Марії працював над справді важливою системою, яка зараз масштабується. Наші спеціалісти демонстрували її різним військовим підрозділам, і вони були вражені. Багато хто навіть здивувався, чому на це не додумалися раніше", — поділився волонтер.

Притула додав, що саме завдяки участі Хромаєва проєкт отримав додаткову надійність і швидкість у реалізації.



"Тимур оцінив команду, підтвердив її компетентність і допоміг просунути розробку. Тому хочу передати йому велику подяку", — підкреслив Притула.

