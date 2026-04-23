Шарлиз Терон без рубашки и бюстгальтера вышла на красную дорожку (ФОТО)
Шарлиз Терон без рубашки и бюстгальтера вышла на красную дорожку (ФОТО)

Шарлиз Терон появилась на премьере фильма Apex в Нью-Йорке в эффектном образе от Dior без рубашки. Фото и детали выхода звезды.

23 апреля 2026, 14:10
Slava Kot

Голливудская актриса Шарлиз Терон позировала на красной дорожке в дерзком образе. 22 апреля звезда посетила нью-йоркскую премьеру нового триллера "Apex", где сыграла одну из главных ролей.

Шарлиз Терон. Фото: flickr

Для появления на западе 50-летняя Шарлиз Терон выбрала смелый и одновременно элегантный образ модного дома Dior. Терон вышла к фотографам без рубашки и бюстгалалтера в черном шерстяном блейзере, соединив его с классическими брюками. Главным акцентом наряда стал контрастный белый плиссированный воротничок с длинными лентами, спадавшими ниже талии.

Изображение дополнили ювелирные украшения Dior и яркий вечерний макияж с насыщенной красной помадой. Шарлиз Терон уже более двух десятилетий сотрудничает с Dior как лицо легендарного аромата J'adore. В 2024 году она стала первым глобальным послом бренда не только в сфере парфюмерии, но и ювелирных изделий и средств по уходу за кожей.

Определенную дерзость аутфита Шарлиз Терон подчеркнула и прическа. Актриса закрутила светлые волосы в легкие волны и сделала немного неосторожный боковой пробор, благодаря чему прибавила объем.

В своих соцсетях актриса поделилась кадрами насыщенного дня в Нью-Йорке.

Премьера фильма "Apex" прошла в историческом Paris Theater в Нью-Йорке. Фильм стал новым этапом в карьере Терон, которая в последние годы активно совмещает драматические роли с участием в крупных экшн-проектах.

Ранее портал "Комментарии" сообщил о том, как обнаженная грудь Джанет Джексон помогла создать YouTube.

Также "Комментарии" писали об инциденте, как Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа на Неделе моды в Париже. Видео с этим моментом попало в социальные сети.



