Шарліз Терон без сорочки та бюстгальтера вийшла на червону доріжку (ФОТО)

Голлівудська акторка Шарліз Терон позувала на червоній доріжці в зухвалому образі. 22 квітня зірка відвідала нью-йоркську прем’єру нового трилера "Apex", де виконала одну з головних ролей.

Шарліз Терон. Фото: flickr

Для появи на заході 50-річна Шарліз Терон обрала сміливий та водночас елегантний образ від модного дому Dior. Терон вийшла до фотографів без сорочки та бюстгалалтера у чорному вовняному блейзері, поєднавши його з класичними штанами. Головним акцентом вбрання став контрастний білий плісований комірець із довгими стрічками, що спадали нижче талії.

Образ доповнили ювелірні прикраси Dior та яскравий вечірній макіяж із насиченою червоною помадою. Шарліз Терон вже понад два десятиліття співпрацює з Dior як обличчя легендарного аромату J’adore. У 2024 році вона стала першим глобальним амбасадором бренду не лише у сфері парфумерії, а й ювелірних виробів та засобів догляду за шкірою.

Певну зухвалість аутфіту Шарліз Терон підкреслила і зачіска. Акторка закрутила світле волосся у легкі хвилі та зробила трохи необережний бічний проділ, завдяки чому додала об'єму.

У своїх соцмережах акторка поділилася кадрами насиченого дня в Нью-Йорку.

Прем’єра фільму "Apex" відбулася в історичному Paris Theater у Нью-Йорку. Фільм став новим етапом у кар’єрі Терон, яка останніми роками активно поєднує драматичні ролі з участю у великих екшн-проєктах.

