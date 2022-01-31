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Шэрон Фонсека показала свое новое поместье стоимостью более 24 миллиардов долларов (ФОТО)

За дом муж модели Джанлука Вакки заплатил 24,5 млрд. долларов

сегодня, 15:26
Автор:

Карина Ожерельева
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Итальянец Джанлука Вакки и его жена Шэрон Фонсека приобрели новое имение в Майами, которое они назвали в честь своей дочери. Супруги коротко называют свой новый дом Villa BJV. Собственность полна роскоши и удобств, как и следовало ожидать. Об этом сообщает Parati.

Шэрон Фонсека показала свое новое поместье стоимостью более 24 миллиардов долларов (ФОТО)

Имение Шэрон Фонсеки - Parati

Джанлука провел экскурсию в своем дворе, направляясь сразу в бассейн, который он "просто не мог пропустить". Бассейн разделен на несколько частей в зависимости от уровня глубины воды. Такая конструкция предназначена для того, чтобы не только Шэрон могла наслаждаться солнечными днями, но и маленькая дочь без риска.

В уютном имении есть также комната под открытым небом с камином и декорациями, выполненными в светлых тонах. Белые орхидеи и маленькие свечи придают месту романтический оттенок, поэтому Джанлука с женой Шэрон чувствуют себя как дома.

Как сообщали ранее "Комментарии", Шэрон Фонсека наконец-то зашла в свой профиль в Instagram, чтобы сообщить о своем состоянии здоровья, а также своего мужа Джанлуки Вакки и маленькой дочери. Каждый из них заразился Covid-19. Беспокойство усилилось после того, как узнали, что их годовалая дочь Блу Джерусалима также заболела.

Модель также отметила, что хотя ее муж и дочь действительно испытывали симптомы вируса, она их не чувствовала, поэтому решила заботиться о них. Муж всемирно известной модели также поделился мыслями на своей странице в Instagram, пожелав своим подписчикам покоя, чистоты и любви в окружении любимых людей. Джанлука отметил, что его семья сегодня – это то, что дает ему энергию делать лучшие и креативные вещи в работе и вообще в жизни.


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Источник: https://www.parati.com.ar/news/gianluca-vacchi-muestra-su-lujosa-mansion-blu-jerusalema/
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comments

Обсуждения

vad

сегодня, 16:02

редактор явно еще не вышел из воскресного запоя если разрешает печатать подобный бред. ребята. наберите в интернете - "самые дорогие виллы в мире" и воздерживайтесь писать непроверенную информацию.

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