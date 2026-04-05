Главная Новости Звезды персона Шэрон Стоун рассказала, кто в Голливуде лучше всего целуется
НОВОСТИ

Шэрон Стоун рассказала, кто в Голливуде лучше всего целуется

Актриса Шэрон Стоун призналась, что Роберт Де Ниро ее лучший партнер для поцелуев в карьере.

5 апреля 2026, 16:55
Автор:
avatar

Slava Kot

68-летняя Шэрон Стоун поделилась неожиданной откровенностью и призналась, что лучшим партнером для поцелуев в ее карьере был Роберт Де Ниро. Несмотря на ожидание, что пальма первенства достанется Майклу Дугласу, с которым она снималась в легендарном триллере "Основной инстинкт", Стоун предпочла своему коллеге по фильму Мартина Скорсезе "Казино" в 1995 году.

Шэрон Стоун рассказала, кто в Голливуде лучше всего целуется

Шэрон Стоун. Фото: AFP

Шэрон Стоун во время выступления на шоу Энди Коэна вспомнила пикантную сцену, когда ее персонаж Джинджер МакКенну просила Сэма "Эйса" Ротштейна, сыгравшего Де Ниро, дать ей деньги.

"Он дал мне 50 долларов, а я посмотрела на него и сказала: "Серьезно? Думаю, туалет стоит чуть больше 50", — вспомнила Стоун.

После этого Де Ниро протянул сто долларов, и пара поцеловалась.

"Он просто убил меня наповал. О Боже мой. Он целуется лучше всего. Поцеловал меня прямо с ног", — сказала Стоун.

Шэрон Стоун рассказала, кто в Голливуде лучше всего целуется - фото 2

Поцелуй Шэрон Стоун и Роберта Де Ниро

Актриса рассказала, что режиссер Мартин Скорсезе был поражен от момента и в шутку сказал, "не хотели бы вы еще один дубль". По словам Стоун, в этот момент "мы посмотрели на него и сказали: "Да, я думаю, нам, может быть, нужен еще один"".

Шэрон Стоун также отметила, что работа с Де Ниро оставила сильное впечатление и подчеркнула профессионализм актера, смогшего создать настоящую химию на экране. Она добавила, что этот момент навсегда останется в памяти как один из самых ярких в карьере.

