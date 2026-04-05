Шерон Стоун розповіла, хто в Голлівуді найкраще цілується

68-річна Шерон Стоун поділилася несподіваною відвертістю та зізналася, що найкращим партнером для поцілунків у її кар’єрі був Роберт Де Ніро. Попри очікування, що пальма першості дістанеться Майклу Дугласу, з яким вона знімалася у легендарному трилері "Основний інстинкт", Стоун віддала перевагу своєму колезі по фільму Мартіна Скорсезе "Казино" 1995 року.

Шерон Стоун. Фото: AFP

Шерон Стоун під час виступу на шоу Енді Коена пригадала пікантну сцену, коли її персонаж Джинджер МакКенну просила Сема "Ейса" Ротштейна, якого зіграв Де Ніро, дати їй гроші.

"Він дав мені 50 доларів, а я подивилася на нього і сказала: "Серйозно? Думаю, туалет коштує трохи більше 50"", — згадала Стоун.

Після цього Де Ніро простягнув сто доларів, і пара поцілувалася.

"Він просто вбив мене наповал. О Боже мій. Він цілується найкраще. Поцілував мене прямо з ніг", — сказала Стоун.

Поцілунок Шерон Стоун та Роберта Де Ніро

Акторка розповіла, що режисер Мартін Скорсезе був вражений від моменту і жартома сказав, "чи не хотіли б ви ще один дубль". За словами Стоун, у цей момент "ми подивилися на нього і сказали: "Так, я думаю, нам, можливо, потрібен ще один"".

Шерон Стоун також відзначила, що робота з Де Ніро залишила сильне враження і підкреслила професіоналізм актора, який зміг створити справжню хімію на екрані. Вона додала, що цей момент назавжди залишиться у її пам’яті як один із найяскравіших у кар’єрі.

