Шестнадцать лет вместе: одна из самых крепких пар Голливуда на грани развода
Шестнадцать лет вместе: одна из самых крепких пар Голливуда на грани развода

СМИ сообщают, что Гемсворт и Патаки столкнулись с проблемами

22 января 2026, 23:13
Автор:
Лиля Воробьева

Одна из самых стойких голливудских пар — актеры Крис Хемсворт и Эльза Патаки — оказалась в эпицентре резонансных слухов о возможном разрыве.

Шестнадцать лет вместе: одна из самых крепких пар Голливуда на грани развода

Крис Хэмсворт и Эльза Патаки (фото из открытых источников)

По информации Radar Online, инсайдеры утверждают, что супруги якобы находятся в шаге от объявления о разводе после нескольких месяцев жизни отдельно из-за рабочих обстоятельств. Источники отмечают, что плотные съемочные графики, длительные периоды разлуки и хорошие профессиональные приоритеты оказали серьезное и беспрецедентное давление на их отношения.

Актеры, отметившие в конце 2025 года 16-ю годовщину брака, на протяжении многих лет считались одним из самых крепких и элегантных союзов в мире шоу-бизнеса. В последний раз их видели вместе на публике в новогоднюю ночь — пара проводила время на яхте в Сиднейской гавани. До этого они долго не появлялись вместе, за исключением совместного посещения показа документального фильма Хэмсворта "A Road to Remember".

Разговоры о возможных проблемах усугубились после того, как Криса Хэмсворта недавно зафиксировали папарацци на пляже без его узнаваемого кольца с черным камнем. По словам людей из близкого окружения пары, именно необходимость совмещать две активные и насыщенные карьеры стала серьезным испытанием для их брака.

"Внешне они настаивают, что все в порядке, но те, кто проводит с ними время, видят напряжение. Длительные периоды работы и жизни по разные стороны света со временем размыли ту близость, которая была у них раньше", — говорится в сообщении.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки воспитывают троих детей — дочь Индию и близнецов Тристана и Сашу. В марте они вместе путешествовали в Японию, где праздновали день рождения сыновей, однако уже вскоре после этого Хемсворт отправился в Великобританию на съемки нового фильма о Торе, тогда как Патаки осталась в Австралии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в семье голливудских звезд Эштона Катчера и Милы Кунис, вероятно, возникли серьезные затруднения. Причиной напряжения называют чрезмерную занятость актера бизнесом, из-за чего между супругами постепенно растет дистанция.

По информации Radar Online, 47-летний Катчер в последние годы значительно отошел от классической актерской карьеры и сконцентрировался на инвестициях и работе в технологическом секторе. Он входит в совет директоров международной сети элитных клубов Soho House, который является частью крупного бизнес-консорциума с миллиардными оборотами. По оценкам, общее состояние актера может приближаться к 200 миллионам долларов.



Источник: https://radaronline.com/p/chris-hemsworth-elsa-pataky-on-edge-of-divorce-announcement/
