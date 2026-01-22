Шістнадцять років разом: одна з найміцніших пар Голлівуду на межі розлучення

Одна з найстійкіших голлівудських пар — актори Кріс Хемсворт і Ельза Патакі — опинилася в епіцентрі резонансних чуток про можливий розрив.

Кріс Хемсворт і Ельза Патакі (фото з відкритих джерел)

За інформацією Radar Online, інсайдери стверджують, що подружжя нібито перебуває за крок до оголошення про розлучення після кількох місяців життя окремо через робочі обставини. Джерела зазначають, що щільні знімальні графіки, тривалі періоди розлуки та відмінні професійні пріоритети створили серйозний і безпрецедентний тиск на їхні стосунки.

Актори, які наприкінці 2025 року відзначили 16-ту річницю шлюбу, протягом багатьох років вважалися одним із найміцніших і найелегантніших союзів у світі шоу-бізнесу. Востаннє їх бачили разом на публіці в новорічну ніч — пара проводила час на яхті в Сіднейській гавані. До цього вони довго не з’являлися разом, за винятком спільного відвідування показу документального фільму Хемсворта "A Road to Remember".

Розмови про можливі проблеми посилилися після того, як Кріса Хемсворта нещодавно зафіксували папараці на пляжі без його впізнаваної обручки з чорним каменем. За словами людей з близького оточення пари, саме необхідність поєднувати дві активні та насичені кар’єри стала серйозним випробуванням для їхнього шлюбу.

"Зовні вони наполягають, що все в порядку, але ті, хто проводить з ними час, бачать напругу. Тривалі періоди роботи і життя по різні боки світу з часом розмили ту близькість, яка була у них раніше", — йдеться в повідомленні.

Кріс Хемсворт і Ельза Патакі виховують трьох дітей — доньку Індію та близнюків Трістана і Сашу. У березні вони разом подорожували до Японії, де святкували день народження синів, однак уже невдовзі після цього Хемсворт вирушив до Великобританії на зйомки нового фільму про Тора, тоді як Патакі залишилася в Австралії.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у родині голлівудських зірок Ештона Катчера та Міли Куніс, імовірно, з’явилися серйозні труднощі. Причиною напруження називають надмірну зайнятість актора бізнесом, через що між подружжям поступово зростає дистанція.

За інформацією Radar Online, 47-річний Катчер останніми роками значно відійшов від класичної акторської кар’єри й зосередився на інвестиціях та роботі в технологічному секторі. Він входить до ради директорів міжнародної мережі елітних клубів Soho House, яка є частиною великого бізнес-консорціуму з мільярдними оборотами. За оцінками, загальний статок актора може наближатися до 200 мільйонів доларів.

