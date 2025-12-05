Рубрики
Лиля Воробьева
16-летний Фома, сын российского актера Павла Баршака, оказался полностью парализован.
Павел Баршак (фото из открытых источников)
Как утверждают российские пропагандистские ресурсы, подросток ощутил резкое ухудшение самочувствия в мае — прямо в учебный день его тело парализовало.
Сам Павел Баршак долго не комментировал ситуацию, но потом поделился деталями. Его сыну 16 лет, он рос здоровым ребенком и не имел серьезных заболеваний, пока весной внезапно не столкнулся с проблемами с координацией — фактически перестал нормально передвигаться и держать равновесие.
По словам актера, недуг изучен недостаточно, существует много противоречивых данных и несколько возможных методов терапии.
