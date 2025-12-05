logo

Шестнадцатилетнего сына популярного российского актера внезапно парализовало
Шестнадцатилетнего сына популярного российского актера внезапно парализовало

Сам актер Баршак до последнего отказывался говорить об этом, но потом поведал подробности.

5 декабря 2025, 22:30
Лиля Воробьева

16-летний Фома, сын российского актера Павла Баршака, оказался полностью парализован.

Шестнадцатилетнего сына популярного российского актера внезапно парализовало

Павел Баршак (фото из открытых источников)

Как утверждают российские пропагандистские ресурсы, подросток ощутил резкое ухудшение самочувствия в мае — прямо в учебный день его тело парализовало.

Сам Павел Баршак долго не комментировал ситуацию, но потом поделился деталями. Его сыну 16 лет, он рос здоровым ребенком и не имел серьезных заболеваний, пока весной внезапно не столкнулся с проблемами с координацией — фактически перестал нормально передвигаться и держать равновесие.

"Его забрали домой, а утром он не смог встать с постели. Сейчас он не может двигаться и вставать, не чувствует ничего от груди. В Морозовской больнице подтвердилось, что это миелит (воспалительный процесс, затрагивающий как серое, так и белое вещество спинного мозга — недуг эта очень редкая). полгода, его лечили, но не помогло", — признался Павел Баршак.

По словам актера, недуг изучен недостаточно, существует много противоречивых данных и несколько возможных методов терапии.

"Никто никаких гарантий не дает, нет процентного соотношения, кто вылечился, а кто нет. Сын сейчас находится в Израиле, ему нужно продолжать лечение, его ждет операция. Один день пребывания в больнице обходится в 200 тысяч рублей. Сколько ему находиться там – никто не знает", – сказал Павел Баршак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка некогда популярного российского фильма "Доярка из Хацапетовки " Евгения Осипова, которая обычно не дает интервью и пытается держаться подальше от шоу и телевизионных проектов, рассказала о тяжелой болезни своего сына.

"Четыре года назад сыну поставили диагноз — сахарный диабет первого типа. В первый год мы четыре раза лежали в реанимации просто по незнанию. Сын тяжело принимает эту больку. Помню, как шли с ним к врачу, он говорит: "Мама, когда я буду здоров?" Я ответила ему: "Никогда". Из-за стресса за год я набрала 30 килограммов, даже не заметив этого.



