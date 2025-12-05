16-летний Фома, сын российского актера Павла Баршака, оказался полностью парализован.

Павел Баршак (фото из открытых источников)

Как утверждают российские пропагандистские ресурсы, подросток ощутил резкое ухудшение самочувствия в мае — прямо в учебный день его тело парализовало.

Сам Павел Баршак долго не комментировал ситуацию, но потом поделился деталями. Его сыну 16 лет, он рос здоровым ребенком и не имел серьезных заболеваний, пока весной внезапно не столкнулся с проблемами с координацией — фактически перестал нормально передвигаться и держать равновесие.

"Его забрали домой, а утром он не смог встать с постели. Сейчас он не может двигаться и вставать, не чувствует ничего от груди. В Морозовской больнице подтвердилось, что это миелит (воспалительный процесс, затрагивающий как серое, так и белое вещество спинного мозга — недуг эта очень редкая). полгода, его лечили, но не помогло", — признался Павел Баршак.

По словам актера, недуг изучен недостаточно, существует много противоречивых данных и несколько возможных методов терапии.

"Никто никаких гарантий не дает, нет процентного соотношения, кто вылечился, а кто нет. Сын сейчас находится в Израиле, ему нужно продолжать лечение, его ждет операция. Один день пребывания в больнице обходится в 200 тысяч рублей. Сколько ему находиться там – никто не знает", – сказал Павел Баршак.

