16-річний Фома, син російського актора Павла Баршака, виявився повністю паралізованим.

Павло Баршак

Як стверджують російські пропагандистські ресурси, підліток відчув різке погіршення самопочуття у травні — просто під час навчального дня його тіло паралізувало.

Сам Павло Баршак довго не коментував ситуацію, але згодом поділився деталями. Його синові нині 16 років, він зростав здоровою дитиною і не мав серйозних захворювань, поки навесні раптово не стикнувся з проблемами з координацією — фактично перестав нормально пересуватись і тримати рівновагу.

"Його забрали додому, а вранці він не зміг встати з ліжка. Зараз він не може рухатися і вставати, не відчуває нічого від грудей. У Морозівській лікарні підтвердилося, що це мієліт (запальний процес, який зачіпає як сіру, так і білу речовину спинного мозку — недуга ця дуже рідкісна, не більше п'яти випадків на мільйон осіб). Там він пробув півроку, його лікували, але не допомогло", — зізнався Павло Баршак.

За словами актора, недуга вивчена недостатньо, існує багато суперечливих даних та декілька можливих методів терапії.

"Ніхто ніяких гарантій не дає, немає процентного співвідношення, хто вилікувався, а хто ні. Син зараз перебуває в Ізраїлі, йому потрібно продовжувати лікування, на нього чекає операція. Один день перебування в лікарні обходиться в 200 тисяч рублів. Скільки йому перебувати там — ніхто не знає", — сказав Павло Баршак.

