Шістнадцятирічного сина популярного російського актора раптово паралізувало
НОВИНИ

Шістнадцятирічного сина популярного російського актора раптово паралізувало

Сам актор Баршак до останнього відмовлявся говорити про це, але потім розповів подробиці.

5 грудня 2025, 22:30
Автор:
Лиля Воробьева

 16-річний Фома, син російського актора Павла Баршака, виявився повністю паралізованим.

Шістнадцятирічного сина популярного російського актора раптово паралізувало

Павло Баршак (фото з відкритих джерел)

Як стверджують російські пропагандистські ресурси, підліток відчув різке погіршення самопочуття у травні — просто під час навчального дня його тіло паралізувало.

Сам Павло Баршак довго не коментував ситуацію, але згодом поділився деталями. Його синові нині 16 років, він зростав здоровою дитиною і не мав серйозних захворювань, поки навесні раптово не стикнувся з проблемами з координацією — фактично перестав нормально пересуватись і тримати рівновагу.

"Його забрали додому, а вранці він не зміг встати з ліжка. Зараз він не може рухатися і вставати, не відчуває нічого від грудей. У Морозівській лікарні підтвердилося, що це мієліт (запальний процес, який зачіпає як сіру, так і білу речовину спинного мозку — недуга ця дуже рідкісна, не більше п'яти випадків на мільйон осіб). Там він пробув півроку, його лікували, але не допомогло", — зізнався Павло Баршак.

За словами актора, недуга вивчена недостатньо, існує багато суперечливих даних та декілька можливих методів терапії.

"Ніхто ніяких гарантій не дає, немає процентного співвідношення, хто вилікувався, а хто ні. Син зараз перебуває в Ізраїлі, йому потрібно продовжувати лікування, на нього чекає операція. Один день перебування в лікарні обходиться в 200 тисяч рублів. Скільки йому перебувати там — ніхто не знає", — сказав Павло Баршак.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що зірка колись популярного російського фільму "Доярка з Хацапетівки" Євгенія Осипова, яка зазвичай не дає інтерв’ю та намагається триматися подалі від шоу й телевізійних проєктів, розповіла про тяжку хворобу свого сина.

"Чотири роки тому синові поставили діагноз — цукровий діабет першого типу. У перший рік ми чотири рази лежали в реанімації просто через незнання. Син важко приймає цю болячку. Пам’ятаю, як ішли з ним до лікаря, він каже: “Мамо, коли я буду здоровим?” Я відповіла йому: “Ніколи”. Через стрес за рік я набрала 30 кілограмів, навіть не помітивши цього. Я жила у внутрішньому пеклі", — зізналася Осипова в першому за довгі роки телевізійному інтерв’ю Андрію Малахову.

 



