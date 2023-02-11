Шокировала неуважением к фанатам: пьяная Лолита опозорилась прямо на сцене

Сейчас еще одна предательница своей страны Лолита Милявская откровенно рассказывает, как она опозорилась, держа в руках микрофон. Исполнительница откровенно говорит, что участвовала в концертах, после того, как хорошо выпила.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Как рассказывает Лолита, когда она была молодой, то любила "выпить и погулять". Было даже так в то время, что молодая певица несколько раз взяла в руки микрофон и пошла пьяной к зрителям. Такие отвратительные ужасные вещи случались тогда с ней.

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"Я выходила пару раз на сцену под градусом. Это случалось, когда я была младше. Это было ужасно и просто страшно. Мне, когда видео показали, я сказала: "Боже, неужели я так плохо пою?",- приводит слова певицы русское издание "PROзвезд" .

Звезда объясняет, что не может помнить все проколы в то время, когда была молодой. Но находит оправдание своим поступкам. Сейчас Лолита убеждена, что все взрослые поступают так: "экспериментируют" и "играют со спичками".

"Это как дети со спичками. Им взрослые говорят: "Не лезь, не бери", а они все равно тянутся", — объяснила звездная исполнительница.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита заговорила на украинском языке и обратилась к Зеленскому. Несколько дней назад украинский президент ввел санкции, коснувшиеся 119 россиян, в том числе и исполнителей, которым запрещен въезд в Украину. Некоторые высказались по этому поводу. В частности, российская певица Лолита Милявская. Свои мнения на этот счет она обнародовала в видеоролике в социальных сетях. Лолита еще потягалась в постели и не слышала о санкциях и списке коллег, которые, как и она попала туда. Санкционный список ей переслал знакомый.