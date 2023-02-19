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Шон Пенн резко высказался о Путине

Голливудский актер и режиссер назвал Путина военным преступником и добавил, что лучше говорить со стеной, чем с российским диктатором.

сегодня, 12:28
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Автор:

Slava Kot

Шон Пенн в Берлине выступил на пресс-конференции, посвященной по случаю выхода фильма "Суперсила". Лента рассказывает историю президента Владимира Зеленского. Пенн, по его собственному признанию, мало знавший об украинско-российских отношениях до 2021 года, теперь стал неформальным послом культуры для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Screendaily.

Шон Пенн резко высказался о Путине

Режиссер Шон Пенн. Фото из открытых источников

Мировая премьера фильма "Суперсила", созданного Шоном Пенном и Аароном Кауфманом, прошла на 73-м Берлинале. На пресс-конференции к фильму Пенн признался, что он не является нейтральным, когда речь идет о войне в Украине, а также добавил, что его называют "пропагандистом украинской армии и власти".


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"Мне не нравится, что жуткий маленький хулиган угрожает Зеленскому и его стране", — сказал Пенн

Звезда Голливуда отметил, что, несмотря на запугивание президента России, Зеленский и украинцы не боятся его угроз. Во время пресс-конференции Шон Пенн даже отказался называть имя российского диктатора, заявив, что это "военный преступник" и добавил "нам было бы лучше разговаривать со стеной".

Сегодня Пенн известен не только как режиссер, но и как соучредитель CORE, фонда, задачей которого является реагирование на чрезвычайные ситуации и помощь непосредственно пострадавшим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о войне на красной дорожке за награду "Оскар", где украинский фильм "Дом из осколков" противостоит ленте о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Также "Комментарии" писали о 7 знаменитостях, выросших в бедности.



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Источник: https://www.screendaily.com/news/sean-penn-in-berlin-putin-is-creepy-little-bully-and-war-criminal-superpower-is-not-unbiased/5179365.article
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