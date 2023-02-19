Шон Пенн резко высказался о Путине

Шон Пенн в Берлине выступил на пресс-конференции, посвященной по случаю выхода фильма "Суперсила". Лента рассказывает историю президента Владимира Зеленского. Пенн, по его собственному признанию, мало знавший об украинско-российских отношениях до 2021 года, теперь стал неформальным послом культуры для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Screendaily.

Режиссер Шон Пенн. Фото из открытых источников

Мировая премьера фильма "Суперсила", созданного Шоном Пенном и Аароном Кауфманом, прошла на 73-м Берлинале. На пресс-конференции к фильму Пенн признался, что он не является нейтральным, когда речь идет о войне в Украине, а также добавил, что его называют "пропагандистом украинской армии и власти".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мне не нравится, что жуткий маленький хулиган угрожает Зеленскому и его стране", — сказал Пенн

Звезда Голливуда отметил, что, несмотря на запугивание президента России, Зеленский и украинцы не боятся его угроз. Во время пресс-конференции Шон Пенн даже отказался называть имя российского диктатора, заявив, что это "военный преступник" и добавил "нам было бы лучше разговаривать со стеной".

Сегодня Пенн известен не только как режиссер, но и как соучредитель CORE, фонда, задачей которого является реагирование на чрезвычайные ситуации и помощь непосредственно пострадавшим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о войне на красной дорожке за награду "Оскар", где украинский фильм "Дом из осколков" противостоит ленте о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Также "Комментарии" писали о 7 знаменитостях, выросших в бедности.