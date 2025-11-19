logo

Шон Пенн снялся в украинском фильме за один доллар: кого сыграл голливудский актер
НОВОСТИ

Шон Пенн снялся в украинском фильме за один доллар: кого сыграл голливудский актер

Известный американский актер и режиссер Шон Пенн сделал очередной жест в поддержку Украины. Он принял участие в создании украинского фильма за символический гонорар

19 ноября 2025, 09:34
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Актер и режиссер из США Шон Пенн принял участие в создании украинского киноальманаха "Война глазами животных".

Шон Пенн снялся в украинском фильме за один доллар: кого сыграл голливудский актер

Актер и режиссер Шон Пенн. Фото: из открытых источников

За работу он получил символический гонорар в размере 1 доллара. Об этом в интервью Общественное Культура рассказал продюсер фильма Олег Кохан.

По его словам, Пенн внимательно ознакомился со сценарием, посмотрел отснятый материал и пообщался с режиссером Мирославом Слабошпицким. После этого отметил, что не может работать полностью бесплатно из-за правил Гильдии киноактеров США, поэтому согласился на минимальный гонорар.

Киноальманах "Война глазами животных" состоит из семи новелл, основанных на реальных историях спасения животных во время полномасштабной войны. Шон Пенн появляется в одном из эпизодов под названием "Орел".

По словам Кохана, участие голливудской звезды — это тоже форма поддержки Украины, а его появление в фильме стало важным сигналом для международной аудитории. Это доказывает, что украинское кино способно говорить на языке мира.

Шон Пенн в ленте исполняет роль американского продюсера. Олег Кохан утверждает, что команда не пыталась использовать имя звезды для пиара.

"Когда мы начали продвигать первые три новеллы, мы ясно поняли, что фестивали еще более-менее, а вещатели, дистрибьюторы, кинотеатры, онлайн-платформы — никто не захочет показывать фильм. Устали. То есть фильмы, где есть война, вообще трудно показать, вернее мотивировать зрителя посмотреть. Поэтому здесь никто не спекулировал, просто привлекали внимание, и Шон Пенн органически там существует как персонаж", – рассказал продюсер.

Шон Пенн уже не раз посещал Украину с начала полномасштабного вторжения России. В частности, он находился в Киеве в начале вторжения РФ в 2022 году.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2023 году Шон Пенн в Берлине представил фильм "Суперсила". Лента рассказывает историю президента Владимира Зеленского. Пенн, по его собственному признанию, мало знавший об украинско-российских отношениях до 2021 года, стал неформальным послом культуры для Украины.

Тогда актер и режиссер назвал Путина военным преступником и добавил, что лучше говорить со стеной, чем с российским диктатором.



Источник: https://suspilne.media/amp/culture/1166424-pro-vijnu-ocima-tvarin/
