Шоумен Андрей Джеджула во второй раз станет отцом

В семье 45-летнего украинского шоумена и телеведущего Андрея Джеджулы ожидается пополнение. Приятную новость подписчикам сообщила его супруга Юлия на своей странице в Instagram.

Девушка написала, что спустя 18 лет, готовится снова стать мамой. И добавила к своему посту фотографию, на которой позирует в черном облегающем платье, подчеркивающем ее округлившийся животик.

Андрей Джеджула с женой| instagram.com/djedjula





Отметим, что это будет первый общий ребенок украинского шоумена и его супруги Юлии, с которой он состоит в браке с 2017 года. Раньше Джеджула был женат на экс-участнице "ВИА Гры" Санте Димопулос, с которой растит сына Даниэля. У его супруги Юлии также есть 18-летняя дочь от предыдущих отношений.

К слову, Санта поздравила жену бывшего супруга с беременностью, написав, что это счастье. Она также присутствовала на их свадьбе, потому что сохранила с Андреем Джеджулой хорошие отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что племянницы Джулии Робертс, звезда фильма "Нерв" Эмма Робертс официально подтвердила свою беременность и намекнула на пол будущего ребенка.

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