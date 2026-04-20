Главная Новости Звезды персона Сидни Суини впервые показала своего парня: как выглядит (ФОТО)
Сидни Суини впервые показала своего парня: как выглядит (ФОТО)

Звезда "Эйфории" Сидни Суини впервые официально подтвердила роман со Скутером Брауном, опубликовав совместное фото в соцсетях.

20 апреля 2026, 14:20
Slava Kot

Голливудская актриса Сидни Суини, известная по роли Касси в сериале "Эйфория", впервые публично подтвердила новые отношения. 28-летняя звезда опубликовала совместное фото со знаменитым музыкальным менеджером Скутером Брауном, чем окончательно прекратила слухи о романе.

Сидни Суини впервые показала своего парня: как выглядит (ФОТО)

Сидни Суини. Фото: instagram.com/sydney_sweeney

На снимке, опубликованном актрисой в Instagram пара позирует в объятиях в черно-белом стиле. Сидни Суини добавила к фото только белое сердце, не оставив никаких комментариев. 44-летний Браун сделал репост фотографии и подписал ее фразой: Lucky bastard ("Счастливая сволочь").

Сидни Суини впервые показала своего парня: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Звезда "Эйфории" Сидни Суини впервые официально подтвердила роман со Скутером Брауном

О возможных отношениях звезд заговорили еще летом 2025 года. Сидни Свини и Скутера Брауна заметили вместе в Италии на свадебных торжествах Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Интерес к паре подогревало и то, что весной 2025 года актриса завершила семилетние отношения с бизнесменом Джонатаном Давино, с которым была обручена.

Скутер Браун – это один из самых известных музыкальных менеджеров США. Он работал с Джастином Бибером, Арианой Гранде и другими мировыми звездами. Также его имя неоднократно появлялось в заглавиях американской печати из-за конфликта с Тейлор Свифт.

В сети новость о партнере Сидни Суини вызвала бурную реакцию. Часть поклонников поддержала новую пару, другие были удивлены разницей в возрасте знаменитостей. В то же время, близкие к звездам источники утверждают, что Сидни Суини и Скутер Браун имеют серьезные отношения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи.



