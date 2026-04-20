Сідні Свіні вперше показала свого хлопця: як виглядає (ФОТО)

Голлівудська акторка Сідні Свіні, відома за роллю Кассі у серіалі "Ейфорія", вперше публічно підтвердила нові стосунки. 28-річна зірка опублікувала спільне фото зі знаменитим музичним менеджером Скутером Брауном, чим остаточно припинила чутки про роман.

На знімку, який опублікувала акторка в Instagram пара позує в обіймах у чорно-білому стилі. Свіні додала до фото лише біле серце, не залишивши жодних коментарів. Натомість 44-річний Браун зробив репост фотографії та підписав її фразою: Lucky bastard ("Щаслива сволота").

Про можливі стосунки зірок заговорили ще влітку 2025 року. Тоді Сідні Свіні та Скутера Брауна помітили разом в Італії на весільних урочистостях Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

Інтерес до пари підігрівало й те, що навесні 2025 року акторка завершила семирічні стосунки з бізнесменом Джонатаном Давіно, з яким була заручена.

Скутер Браун — це один з найвідоміших музичних менеджерів США. Він працював з Джастіном Бібером, Аріаною Гранде та іншими світовими зірками. Також його ім’я неодноразово з’являлося у заголовках американської преси через конфлікт з Тейлор Свіфт.

У мережі новина про партнера Сідні Свіні викликала бурхливу реакцію. Частина шанувальників підтримала нову пару, інші були здивовані різницею у віці між знаменитостями. Водночас близькі до зірок джерела стверджують, що Сідні Свіні та Скутер Браун мають серйозні стосунки.

