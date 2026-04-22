Сидни Суини вырезали из финальной версии фильма "Дьявол носит Prada 2": какая причина

Американская актриса Сидни Суини, известная по сериалу "Эйфория" и ряду громких голливудских проектов, не попала в финальную версию фильма "Дьявол носит Prada 2". Ее эпизодическая сцена была вырезана уже на завершающем этапе монтажа.

Появление Сидни Суини на съемочной площадке сиквела "Дьявол носит Prada" вызвало волну слухов среди поклонников франшизы. В середине 2025 года папарацци сфотографировали актрису по дороге на съемки, что фактически подтвердило ее участие в проекте.

По данным издания Entertainment Weekly, Сидни Суини должна была сыграть саму себя в коротком камео. Сцена длилась около трех минут и показывала героиню Эмили Чарльтон, которую снова олицетворяет Эмили Блант, во время работы в модном доме Dior. В этот момент персонаж помогает знаменитой клиентке в роли самой Суини.

Однако в итоге эпизод не вошел в окончательный монтаж. Источники Entertainment Weekly отмечают, что это было "творческое решение". По словам инсайдеров, сцена не вписывалась в общую структуру фильма и нарушала темп развития основной сюжетной линии.

Сиквел культовой ленты "Дьявол носит Prada" вернет на экраны главных звезд оригинала: Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип, Стэнли Туччи и Эмили Блант. По предварительным данным, сюжет расскажет о кризисе модного журнала "Runway", который пытаются спасти Миранда Пристли и ее бывшие сотрудники в условиях измененной медиареальности.

Премьера фильма "Дьявол носит Prada 2" запланирована на 1 мая.

