Сидни Суини вырезали из финальной версии фильма "Дьявол носит Prada 2": какая причина
Сидни Суини вырезали из финальной версии фильма "Дьявол носит Prada 2": какая причина

Сидни Суини не появится в финальной версии "Дьявол носит Prada 2". Ее сцену вырезали при монтаже.

22 апреля 2026, 10:52
Slava Kot

Американская актриса Сидни Суини, известная по сериалу "Эйфория" и ряду громких голливудских проектов, не попала в финальную версию фильма "Дьявол носит Prada 2". Ее эпизодическая сцена была вырезана уже на завершающем этапе монтажа.

Сидни Суини вырезали из финальной версии фильма "Дьявол носит Prada 2": какая причина

Сидни Суини. Фото: instagram.com/sydney_sweeney

Появление Сидни Суини на съемочной площадке сиквела "Дьявол носит Prada" вызвало волну слухов среди поклонников франшизы. В середине 2025 года папарацци сфотографировали актрису по дороге на съемки, что фактически подтвердило ее участие в проекте.

По данным издания Entertainment Weekly, Сидни Суини должна была сыграть саму себя в коротком камео. Сцена длилась около трех минут и показывала героиню Эмили Чарльтон, которую снова олицетворяет Эмили Блант, во время работы в модном доме Dior. В этот момент персонаж помогает знаменитой клиентке в роли самой Суини.

Однако в итоге эпизод не вошел в окончательный монтаж. Источники Entertainment Weekly отмечают, что это было "творческое решение". По словам инсайдеров, сцена не вписывалась в общую структуру фильма и нарушала темп развития основной сюжетной линии.

Сиквел культовой ленты "Дьявол носит Prada" вернет на экраны главных звезд оригинала: Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип, Стэнли Туччи и Эмили Блант. По предварительным данным, сюжет расскажет о кризисе модного журнала "Runway", который пытаются спасти Миранда Пристли и ее бывшие сотрудники в условиях измененной медиареальности.

Премьера фильма "Дьявол носит Prada 2" запланирована на 1 мая.

Источник: https://ew.com/syndey-sweeney-cameo-cut-devil-wears-prada-2-11954299
