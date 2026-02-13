logo

Главная Новости Звезды персона Сильно сдал: российский актер и звезда "Сватов" впервые за долгое время появился на публике (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Сильно сдал: российский актер и звезда "Сватов" впервые за долгое время появился на публике (ФОТО)

Федор Добронравов сильно сдал

13 февраля 2026, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российский актер Федор Добронравов , поддерживающий полномасштабное вторжение РФ в Украину и длительное время испытывавший проблемы со здоровьем, осуществил редкое публичное появление.

Сильно сдал: российский актер и звезда "Сватов" впервые за долгое время появился на публике (ФОТО)

Федор Добронравов (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, Добронравов, известный по роли Ивана Бутько в украинском сериале "Сваты", посетил премьеру фильма "Красавица". Актер пришел поддержать своих сыновей Виктора и Ивана, исполнивших роли в ленте "Красавица".

Впрочем, общение с прессой артист избежал и быстро покинул мероприятие, не отвечая на вопросы журналистов.

Сильно сдал: российский актер и звезда ”Сватов” впервые за долгое время появился на публике (ФОТО) - фото 2

Напомним, что ранее Добронравов вместе с сыном и внучкой принимал участие в съемках очередной российской комедии о путешествии девочки по территории террористической России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что народная артистка страны-агрессора Татьяна Кравченко , известная по роли Валюхи в сериале "Сваты", решила самовольно покинуть больницу, куда ее госпитализировали с травмой. Как сообщают российские СМИ, актрисе было рекомендовано хирургическое вмешательство.

72-летняя Кравченко травмировала ногу во время репетиции в театре Ленком. Сначала она не придавала этому значения, скрывала инцидент и не обращалась за медицинской помощью. Впоследствии боль усилилась настолько, что артистку все же доставили в больницу.

Во время обследования врачи диагностировали у нее серьезное повреждение – разрыв ахиллова сухожилия. Единственным вариантом лечения медики назвали операцию с последующим наложением гипса. Впрочем, Кравченко отказалась от оперативного вмешательства, несмотря на рекомендации врачей, и самостоятельно покинула медицинское учреждение, чтобы продолжить участие в новогодних спектаклях. Вместо операции путинистка выбрала другой вариант – теперь она выходит на сцену с фиксирующей повязкой на ноге.



Источник: https://www.kp.ru/daily/27762.5/5209379/
