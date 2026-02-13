Сильно здав: російський актор та зірка "Сватів" вперше за довгий час з'явився на публіці (ФОТО)

Російський актор Федір Добронравов, який підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну та тривалий час мав проблеми зі здоров’ям, здійснив рідкісну публічну появу.

Федір Добронравов (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, Добронравов, відомий за роллю Івана Бутька в українському серіалі "Свати", відвідав прем’єру фільму "Красуня". Актор прийшов підтримати своїх синів Віктора та Івана, які виконали ролі у стрічці "Красуня".

Втім, спілкування з пресою артист уникнув і швидко залишив захід, не відповідаючи на запитання журналістів.

Зазначимо, що раніше Добронравов разом із сином та онукою брав участь у зйомках чергової російської комедії про подорож дівчинки територією терористичної Росії.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що народна артистка країни-агресора Тетяна Кравченко, відома за роллю Валюхи в серіалі "Свати", вирішила самовільно залишити лікарню, куди її госпіталізували з травмою. Як повідомляють російські ЗМІ, актрисі було рекомендовано хірургічне втручання.

72-річна Кравченко травмувала ногу під час репетиції у театрі Ленком. Спочатку вона не надавала цьому значення, приховувала інцидент і не зверталася за медичною допомогою. Згодом біль посилився настільки, що артистку все ж доправили до лікарні.

Під час обстеження лікарі діагностували у неї серйозне ушкодження — розрив ахіллового сухожилля. Єдиним варіантом лікування медики назвали операцію з подальшим накладанням гіпсу. Втім, Кравченко відмовилася від оперативного втручання, не зважаючи на рекомендації лікарів, і самостійно залишила медичний заклад, аби продовжити участь у новорічних виставах. Замість операції путіністка обрала інший варіант — тепер вона виходить на сцену з фіксувальною пов’язкою на нозі.

