Сильвестр Сталлоне показал своих красавиц-дочерей (ФОТО)

75-летний актер, звезда боевиков "Рокки" и "Рэмбо" Сильвестр Сталлоне похвастался в Сети своими красавицами-дочерями.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Jason LaVeris / FilmMagic / Getty Images

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал фотографию, которая вызвала бурную реакцию поклонников. На кадре Сильвестр Сталлоне позирует со своими тремя дочерями: 24-летней Софией, 23-летней Сикстин и 19-летней Скарлетт. Девушки выглядят очень эффективно, в красивых нарядах, которые идеально подчеркивают их стройные фигуры.

75-летний Сталлоне отметил, что ему повезло иметь таких замечательных детей, которые приносят ему только радость. Но подшутил над красавицами-дочерями, что они растут очень высокими.





Публикация знаменитости в социальной сети собрала более миллиона лайков и множество комментариев, в которых поклонники восхищаются девушками: "Красивая семья, классная фотка", "Ваши дочери потрясающие", "Красавицы", "В одном фото столько тепла и счастья", "Вау, удивительные девушки", "Шикарные дочери", "Какая замечательная семья", — написали фолловеры.

Отметим, что у актера Сильвестра Сталлоне также есть два сына: Сейдж и Серджо от брака с американской актрисой Сашей Зак.

Напомним, что 6 июля известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне отметил свой 75-й день рождения. На его фильмах выросло не одно поколение любителей боевиков. Издание "Комментарии" вспомнило самые яркие роли и самые известные фильмы знаменитости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный кинорежиссер и актер Сильвестр Сталлоне планирует снять фильм о бывших успешных украинских боксерах Владимире и Виталии Кличко.

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