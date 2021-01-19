Умер знаменитый французский актер Жан-Пьер Бакри

18 января скончался известный французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри. Причиной, по которой оборвалась жизнь 69-летней звезды кинофильмов, стала онкология. Известие о смерти актера обнародовали в BFMTV.

Умер актер Жан-Пьер Бакри

Бакри родился 24 мая 1951 года в Алжире. Когда ему исполнилось 25 лет, он перебрался в Париж, где и начал увлекаться актерским искусством, занимаясь на знаменитых курсах Рене Симона. Затем Бакри начал играть в театре, а также дебютировал в кино в роли анестезиолога в военной драме "Военврач" режиссёра Пьера Гранье-Дефера вместе с Аленом Делоном и Вероник Жанно. В 1985 году снялся в фильме Люка Бессона "Подземка".

На счету французского актера множество ролей в популярных кинолентах, как "Расскажи мне о дожде","Перед рассветом", "Праздничный переполох", "Известные старые песни", "Семейная атмосфера" и других. За две последние работы в фильмах он был удостоен престижной премии "Сезар", а также получал Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2004 года. Жань-Пьер Бакри также известен как сценарист.

Напомним, что накануне стало известно о смерти популярного советского и российского актера Александра Воробьева. Жизнь артиста оборвалась за месяц до 59-летия, а также смерти известного американского актера Питера Марка Ричмана. Сообщается, что жизнь актера оборвалась в возрасте 93-х лет, а смерть наступила по естественным причинам.

Издание "Комментарии" также сообщало, что На 87-ом году жизни остановилось сердце британского миллиардера и совладельца одной из наиболее популярных газет в стране Daily Telegraph — Дэвида Баркли. Он скончался вследствие длительной болезни. Именно в Daily Telegraph и сообщили о смерти миллиардера.

















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