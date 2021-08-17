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Синди Кроуфорд в 55 лет восхитила фигурой в купальнике (ФОТО)

Американская супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала, что в свои 55 лет находится в прекрасной форме

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

55-летняя Синди Кроуфорд — яркая представительница золотой эры супермоделей, которые захватили подиумы в 80-е и 90-е годы, похвасталась стройной фигурой во время отдыха.

Синди Кроуфорд в 55 лет восхитила фигурой в купальнике (ФОТО)

Синди Кроуфорд / Фото: @cindycrawford

На своей страницы в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на который лежит возле бассейна на фоне океана, продемонстрировав свои длинные ноги и стройную фигуру. На Синди был слитный купальник черного цвета асимметричного кроя от известного бренда Brigitte, стоимость которого, на сайте компании, составляет 205 фунтов стерлингов (7,5 тысячи гривен). 

Публикация знаменитости за сутки собрала более 92 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников, которые были восхищены фигурой топ-модели: "Естественная красота", "Лучшая модель", "Идеальная", "Как всегда прекрасна", "Безумно красивая", "Вы по-прежнему лучшая", "Одна из моих любимых супермоделей 90-х годов", "Выглядишь потрясающе!", — написали фолловеры.

Синди Кроуфорд в 55 лет восхитила фигурой в купальнике (ФОТО) - фото 2

Напомним, что 55-летняя американская модель и актриса Синди Кроуфорд раскрыла секрет, который помогает ей выглядеть всегда безупречно. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, где сидит в собственной сауне без грамма макияжа. Как оказалось, поддерживать свою кожу в тонусе Синди Кроуфорд помогают не только дорогие beauty-процедуры и брендовая косметика.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 43-летняя французская супермодель Летиция Каста стала главной героиней нового номера французского журнала Marie Claire. Она появилась в стильных купальниках от премиальных брендов, среди которых Fendi и Dior. Фанаты остались в восторге и от бикини, и от идеального вида Летиции.


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