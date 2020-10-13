"Сижу сейчас и плачу": супруга известного украинского музыканта стала жертвой мошенников

Жена популярного украинского артиста Сергея Бабкина стала жертвой неизвестных мошенников. Ее страницу в Instagram просто украли, передает издание rbc.

Снежана Бабкина. Фото: 24tv

Заплаканная Снежана записала видео, в котором поделилась с подписчиками, что хотела пройти верификацию своей страницы несколько дней назад, но после того, как данные обновились, все фотографии звезды пропали, а имя аккаунта стало совершенно иным. Свое обращение Бабкина опубликовала на странице мужа, она также попросила помочь людей, которые разбираются в подобных вопросах.

"Я сижу сейчас и плачу, не знаю, что мне делать. Несколько дней назад я подала заявку на верификацию, только что мне пришло на почту письмо, что мне нужно нажать и верифицировать. Я нажала, ввела свою почту, название своего аккаунта, ввела пароль. Потом мне пришла на телефон SMS, я ввела этот код, затем оно зашло в мой Instagram и затем в минуту такая вспышка и все! Все исчезает. Изменили имя, удалили фото и всю шапку. Я вообще не знаю кому писать и что делать, я ввожу свой пароль, они, видимо, уже его сменили. Никто из моей команды не может зайти на мою страницу", — делится подробностями произошедшего Снежана.

В комментариях люди начали активно обсуждать эту ситуацию. Кто-то понимает состояние знаменитости и пишет слова поддержки, а кто-то совсем отказывается понимать, зачем так убиваться из-за какой-то странички в социальных сетях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Сергей Бабкин откровенно рассказал об измене жене.

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