"Сижу сейчас и плачу": супруга известного украинского музыканта стала жертвой мошенников

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Любовь Блажко
Жена популярного украинского артиста Сергея Бабкина стала жертвой неизвестных мошенников. Ее страницу в Instagram просто украли, передает издание rbc.
Снежана Бабкина. Фото: 24tv
Заплаканная Снежана записала видео, в котором поделилась с подписчиками, что хотела пройти верификацию своей страницы несколько дней назад, но после того, как данные обновились, все фотографии звезды пропали, а имя аккаунта стало совершенно иным. Свое обращение Бабкина опубликовала на странице мужа, она также попросила помочь людей, которые разбираются в подобных вопросах.
В комментариях люди начали активно обсуждать эту ситуацию. Кто-то понимает состояние знаменитости и пишет слова поддержки, а кто-то совсем отказывается понимать, зачем так убиваться из-за какой-то странички в социальных сетях.
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