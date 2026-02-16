logo

Скандал личным видео: Елена Тополя рассказала, кто ее "заказал"
Скандал личным видео: Елена Тополя рассказала, кто ее "заказал"

Елена Тополя раскрыла подробности скандала с личным видео

16 февраля 2026, 23:01
  В январе украинская певица Елена Тополя оказалась в центре громкого скандала из-за грязного шантажа: интимное видео с ее участием неизвестные разослали популярным медиа и блогерам, а от самой артистки требовали деньги за нераспространение материалов. В ответ певица обратилась с заявлением в полицию.

Скандал личным видео: Елена Тополя рассказала, кто ее "заказал"

Елена Тополя (фото из открытых источников)

Пока правоохранители проводят расследование, Тополя озвучила собственную версию того, кто мог стоять за организацией провокации против нее. Своими предположениями она поделилась в интервью Рамина Эсхакзай .

По словам артистки, скрытая съемка и дальнейшее распространение видео не были случайными или спонтанными действиями. Она убеждена, что это заранее спланированный сценарий, за которым стоит известная в медийной среде женщина, целью которой было дискредитировать ее репутацию.

"Это все организовано ну точно не какими-то далекими от меня людьми. Здесь же не только один человек. Есть один самый главный, конечно, но исполнители и вся эта организованная преступность — это целая команда людей, работающая в одну точку. ... Есть очень известная в кругах медиа-пространства женщина, которая точно там задействована. заказчиков, и к тем, кто продолжает это все разводить, никакой обиды или чего-то другого.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская телеведущая Маричка Довбенко прокомментировала развод артистов Тарас Тополя и Елена Тополя и призналась, что их разрыв стал неожиданностью для многих представителей шоу-бизнеса. В разговоре с Мирославой Мандзюк она вспомнила собственные впечатления от отношений супругов.

По словам Довбенко, тогда еще супруги никогда не создавали оснований сомневаться в своих чувствах друг к другу. Ведущая записывала интервью с Еленой Тополей в 2025 году, и артистка пришла на съемку вместе с мужем. Тогда певица уверяла, что не представляет рядом с собой никого, кроме Тараса.



