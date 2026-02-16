Скандал личным видео: Елена Тополя рассказала, кто ее "заказал"

В январе украинская певица Елена Тополя оказалась в центре громкого скандала из-за грязного шантажа: интимное видео с ее участием неизвестные разослали популярным медиа и блогерам, а от самой артистки требовали деньги за нераспространение материалов. В ответ певица обратилась с заявлением в полицию.

Елена Тополя (фото из открытых источников)

Пока правоохранители проводят расследование, Тополя озвучила собственную версию того, кто мог стоять за организацией провокации против нее. Своими предположениями она поделилась в интервью Рамина Эсхакзай .

По словам артистки, скрытая съемка и дальнейшее распространение видео не были случайными или спонтанными действиями. Она убеждена, что это заранее спланированный сценарий, за которым стоит известная в медийной среде женщина, целью которой было дискредитировать ее репутацию.

"Это все организовано ну точно не какими-то далекими от меня людьми. Здесь же не только один человек. Есть один самый главный, конечно, но исполнители и вся эта организованная преступность — это целая команда людей, работающая в одну точку. ... Есть очень известная в кругах медиа-пространства женщина, которая точно там задействована. заказчиков, и к тем, кто продолжает это все разводить, никакой обиды или чего-то другого.

