Скандал особистим відео: Олена Тополя розповіла, хто її "замовив"

У січні українська співачка Олена Тополя опинилася в центрі гучного скандалу через брудний шантаж: інтимне відео за її участю невідомі розіслали популярним медіа та блогерам, а від самої артистки вимагали гроші за нерозповсюдження матеріалів. У відповідь співачка звернулася із заявою до поліції.

Олена Тополя (фото з відкритих джерел)

Поки правоохоронці проводять розслідування, Тополя озвучила власну версію того, хто міг стояти за організацією провокації проти неї. Своїми припущеннями вона поділилася в інтерв’ю Раміна Есхакзай.

За словами артистки, прихована зйомка та подальше поширення відео не були випадковими чи спонтанними діями. Вона переконана, що це був заздалегідь спланований сценарій, за яким стоїть відома у медійному середовищі жінка, метою якої було дискредитувати її репутацію.

"Це все організовано ну точно не якимись далекими від мене людьми. Тут же не тільки одна людина. Є один найголовніший, звісно, але виконавці і вся ця організована злочинність — це ціла команда людей, яка працює в одну точку. ... Є дуже відома в колах медіа-простору жінка, яка точно там задіяна. Вона підпорядковується під декого.. У мене немає до цих людей, як до виконавця, так і до замовників, і до тих, хто далі продовжує це все розводити, ніякої образи чи чогось іншого. Я абсолютно холодна", — каже знаменитість.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що українська телеведуча Марічка Довбенко прокоментувала розлучення артистів Тарас Тополя та Олена Тополя і зізналася, що їхній розрив став несподіванкою для багатьох представників шоу-бізнесу. У розмові з Мирослава Мандзюк вона пригадала власні враження від стосунків подружжя.

За словами Довбенко, тоді ще подружжя ніколи не створювало підстав сумніватися у своїх почуттях одне до одного. Ведуча записувала інтерв’ю з Оленою Тополею у 2025 році, і артистка прийшла на зйомку разом із чоловіком. Тоді співачка запевняла, що не уявляє поруч із собою нікого, крім Тараса.