

Прима-балерина Национальной оперы Украины Наталья Мацак вместе со своим партнером, премьером Сергеем Кривоконем приняли участие в зарубежных показах балета "Лебединое озеро", поставленного российским танцовщиком Львом Ивановым.

Наталья Мацак и Сергей Кривоконь (фото из открытых источников)

комплекса Rosengarten Mannheim вместе с городскими властями Мангайма приняла решение отменить концерт российского скрипача Вадима Репина. Музыкант считается элементом культурной политики Кремля. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"В период, когда Россия осуществляет жестокую войну против Украины, сфера культуры не может оставаться вне моральной ответственности. Подобные решения являются важным проявлением солидарности с украинским народом и четкой демонстрацией позиции в защиту европейских ценностей, международного права и человеческого достоинства", — отмечается в официальном заявлении.

