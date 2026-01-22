Скандал в Оперном театре: звезды Национальной оперы Украины выступили в балет россиянина

Рубрики
Лиля Воробьева
Прима-балерина Национальной оперы Украины Наталья Мацак вместе со своим партнером, премьером Сергеем Кривоконем приняли участие в зарубежных показах балета "Лебединое озеро", поставленного российским танцовщиком Львом Ивановым.
Наталья Мацак и Сергей Кривоконь (фото из открытых источников)
"В период, когда Россия осуществляет жестокую войну против Украины, сфера культуры не может оставаться вне моральной ответственности. Подобные решения являются важным проявлением солидарности с украинским народом и четкой демонстрацией позиции в защиту европейских ценностей, международного права и человеческого достоинства", — отмечается в официальном заявлении.