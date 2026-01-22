logo

Главная Новости Звезды персона Скандал в Оперном театре: звезды Национальной оперы Украины выступили в балет россиянина
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в Оперном театре: звезды Национальной оперы Украины выступили в балет россиянина

Заслуженный артист Украины Сергей Кривоконь получил бронь от театра, а в 2025 году

22 января 2026, 21:06
Автор:
avatar

Лиля Воробьева


Прима-балерина Национальной оперы Украины Наталья Мацак вместе со своим партнером, премьером Сергеем Кривоконем приняли участие в зарубежных показах балета "Лебединое озеро", поставленного российским танцовщиком Львом Ивановым.

Скандал в Оперном театре: звезды Национальной оперы Украины выступили в балет россиянина

Наталья Мацак и Сергей Кривоконь (фото из открытых источников)

комплекса Rosengarten Mannheim вместе с городскими властями Мангайма приняла решение отменить концерт российского скрипача Вадима Репина. Музыкант считается элементом культурной политики Кремля. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"В период, когда Россия осуществляет жестокую войну против Украины, сфера культуры не может оставаться вне моральной ответственности. Подобные решения являются важным проявлением солидарности с украинским народом и четкой демонстрацией позиции в защиту европейских ценностей, международного права и человеческого достоинства", — отмечается в официальном заявлении.



Источник: https://life.pravda.com.ua/culture/ukrajinci-vistupili-u-lebedinomu-ozeri-rosiyskogo-kompozitora-312763/
