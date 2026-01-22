logo_ukra

Скандал в Оперному театрі: зірки Національної опери України пішли виступати у балет росіянина

Заслужений артист України Сергій Кривоконь отримав бронь від театру, а в 2025 році

22 січня 2026, 21:06
 Прима-балерина Національної опери України Наталія Мацак разом зі своїм партнером, прем’єром Сергієм Кривоконем, взяли участь у закордонних показах балету "Лебедине озеро", поставленого російським танцівником Львом Івановим.

Наталія Мацак та Сергій Кривоконь

комплексу Rosengarten Mannheim разом із міською владою Мангайма ухвалили рішення скасувати концерт російського скрипаля Вадима Рєпіна. Музикант вважається елементом культурної політики Кремля. Про це інформує   Міністерство закордонних справ України.

"У період, коли Росія здійснює жорстоку війну проти України, сфера культури не може залишатися поза межами моральної відповідальності. Подібні рішення є важливим проявом солідарності з українським народом і чіткою демонстрацією позиції на захист європейських цінностей, міжнародного права та людської гідності", – зазначається в офіційній заяві.

 



Джерело: https://life.pravda.com.ua/culture/ukrajinci-vistupili-u-lebedinomu-ozeri-rosiyskogo-kompozitora-312763/
