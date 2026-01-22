Скандал в Оперному театрі: зірки Національної опери України пішли виступати у балет росіянина

Рубрики
Лиля Воробьева
Прима-балерина Національної опери України Наталія Мацак разом зі своїм партнером, прем’єром Сергієм Кривоконем, взяли участь у закордонних показах балету "Лебедине озеро", поставленого російським танцівником Львом Івановим.
Наталія Мацак та Сергій Кривоконь (фото з відкритих джерел)
"У період, коли Росія здійснює жорстоку війну проти України, сфера культури не може залишатися поза межами моральної відповідальності. Подібні рішення є важливим проявом солідарності з українським народом і чіткою демонстрацією позиції на захист європейських цінностей, міжнародного права та людської гідності", – зазначається в офіційній заяві.