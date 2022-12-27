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Скандальная Лорак вспомнила о семье, которая осталась в Украине

Лорак, игнорирующая войну в Украине, неожиданно вспомнила о своей семье

сегодня, 21:35
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница, ранее проживавшая в Черновицкой области Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек), проигнорировавшая войну в Украине, вдруг напомнила о собственной семье. При этом Лорак еще раньше перебралась в РФ. Об этом эксисполнительница из Украины пишет в социальных сетях.

Скандальная Лорак вспомнила о семье, которая осталась в Украине

Ани Лорак (фото из открытых источников)

В канун Нового года она испытывает чувство ностальгии по ближайшим родственникам, оставшимся на украинской территории.

Звезда утверждает, что имеет большое желание собраться со всеми родными. Однако родственники Лорак, возможно, не желают жить на территории страны-террористки.

"Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова", — говорит звезда, демонстрируя фотографию, где она стоит у лесной красавицы.

Предпраздничное пожелание артистки вызвало немало сарказма у земляков из Украины. Пользователи живо интересовались, почему Ани не перевезет родных в Россию.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Лорак, Повалий, Егорова и другие поющие в России получили новые санкции на Родине. СНБО ввел новые санкции против более 2500 человек. В этот список попали политические деятели РФ и Белоруссии, военные этих двух стран, а также иностранные наемники, военные Сирии, общественные люди, актеры, писатели, музыканты. Есть в этом списке и бывшие звезды украинского шоу-бизнеса Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Анна Седокова и Снежана Егорова. Также введены санкции против популярной телеведущей жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Все они когда-то зажигали на украинской сцене, а затем решили для себя, что российская аудитория им ближе и зарабатывать в стране-агрессоре можно гораздо больше.



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