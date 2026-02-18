Рубрики
Лиля Воробьева
Балерина "всея русы", зависимая от просекки Анастасия Волочкова попала на операцию.
Анастасия Волочкова (фото из открытых источников)
Как сообщают российские пропагандисты SHOT, скандальной российской балерине провели хирургическое вмешательство в немецкой клинике для бездомных.
50-летняя балерина на прошлой неделе прибыла в Германию, чтобы совершить операцию на ноге. В St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур Волочковой удалили косточку. Отмечается, что за процедуру танцовщица заплатила около 10 тысяч евро (510 000 гривен).
При этом балерина решила сэкономить и отказалась от специального пакета услуг, предусматривающего недельное пребывание в стационаре, реабилитацию и дополнительный уход.
Волочкова заявила, что операцию ей проводили лучшие врачи Германии, а сама клиника входит в число самых уважаемых в стране. В действительности St. Marien-Hospital считается одной из самых плохих больниц в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Эту клинику балерины вроде бы посоветовали знакомые. В то же время, рекомендаций врачей она придерживаться не планирует: вместо того чтобы держать ногу в покое восемь недель, как ей рекомендовали, артистка уже объявила о выступлении в конце марта.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская балерина Анастасия Волочкова , поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, решила преодолеть алкогольную зависимость в шоу "Звезды под капельницей". Однако, как пишут росСМИ, скандальная танцовщица быстро покинула эхаб-проект.
По сообщениям медиа, Волочкова проигнорировала обязательную лекцию о вреде алкоголя и вместо этого устроила прощальную вечеринку. Уже на следующее утро в СМИ активно обсуждали, где именно она провела ночь, а трэш-блогер Александр Гамбаров подверг критике ее поведение. Такое внимание стало для балерины последней каплей – Анастасия решила покинуть шоу.