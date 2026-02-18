Балерина "всея русы", зависимая от просекки Анастасия Волочкова попала на операцию.

Анастасия Волочкова (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандисты SHOT, скандальной российской балерине провели хирургическое вмешательство в немецкой клинике для бездомных.

50-летняя балерина на прошлой неделе прибыла в Германию, чтобы совершить операцию на ноге. В St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур Волочковой удалили косточку. Отмечается, что за процедуру танцовщица заплатила около 10 тысяч евро (510 000 гривен).

При этом балерина решила сэкономить и отказалась от специального пакета услуг, предусматривающего недельное пребывание в стационаре, реабилитацию и дополнительный уход.

Волочкова заявила, что операцию ей проводили лучшие врачи Германии, а сама клиника входит в число самых уважаемых в стране. В действительности St. Marien-Hospital считается одной из самых плохих больниц в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

"Местные жители жалуются, что там часто не работает рентген, медсестры не ухаживают за больными, лаборанты регулярно путают анализы крови, а пациентов выписывают раньше срока, чтобы освобождать кровати для бездомных, которых заведение обязано принимать. Кормят же постояльцев бутербродами с грубым хлебом.

Эту клинику балерины вроде бы посоветовали знакомые. В то же время, рекомендаций врачей она придерживаться не планирует: вместо того чтобы держать ногу в покое восемь недель, как ей рекомендовали, артистка уже объявила о выступлении в конце марта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская балерина Анастасия Волочкова , поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, решила преодолеть алкогольную зависимость в шоу "Звезды под капельницей". Однако, как пишут росСМИ, скандальная танцовщица быстро покинула эхаб-проект.

По сообщениям медиа, Волочкова проигнорировала обязательную лекцию о вреде алкоголя и вместо этого устроила прощальную вечеринку. Уже на следующее утро в СМИ активно обсуждали, где именно она провела ночь, а трэш-блогер Александр Гамбаров подверг критике ее поведение. Такое внимание стало для балерины последней каплей – Анастасия решила покинуть шоу.

