Скандальная российская телеведущая устроила громкие разборки в аэропорту (ВИДЕО)

Лариса Гузеева (фото из открытых источников

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, известная своими скандальными высказываниями и внесенная в базу "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма, снова стала участницей инцидента. Как сообщают российские СМИ, звезда вела себя неадекватно в аэропорту.

По словам очевидцев, Гузеева собиралась вылететь из Тбилиси вместе с дочерью и ее младенцем. Она приобрела билеты в бизнес-класс, но при посадке выяснилось, что их места уже заняты.

Тогда актриса устроила громкий скандал с представителями авиакомпании, выкрикивая оскорбительные слова и выражая свое недовольство. Приблизительно через десять минут конфликта Гузеева все же прошла на посадку — ее разместили в бизнес-классе, но не на те места, за которые она спорила.

Российская актриса и телеведущая открыто поддержала вторжение России в Украину. Еще до 2022 года она неоднократно заявляла о своей пророссийской позиции по Крыму, называя себя "абсолютной ватницей". После начала полномасштабной войны Гузеева поддержала действия Кремля, назвав войну "совершенно нужным делом". Поэтому Министерство культуры Украины еще в 2015 году внесло ее в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская телеведущая, поддерживающая войну против Украины , считает себя врагом Зеленского. По словам российской телеведущей Леры Кудрявцевой – она теперь враг украинского президента Владимира Зеленского. Во время эфира на шоу "Новые российские сенсации" телезвезда сообщила, что до 2014 года Зеленский "стрелял ей глазами", но она никак не отреагировала на его знаки внимания.

"Тогда, конечно, об этом никто не думал и не присматривался: а какой он... Кто был твоим другом, вдруг становится врагом. С кем ты общался, вдруг от тебя отворачивается, или ты от них. Сейчас нельзя, как говорится, возвращаться в прошлое и думать, как это было", – рассказала прих.