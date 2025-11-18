Российская балерина Анастасия Волочкова, поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, решила преодолеть алкогольную зависимость в шоу "Звезды под капельницей". Однако, как пишут росСМИ, скандальная танцовщица быстро покинула эхаб-проект.

Анастасия Волочкова (фото из открытых источников)

По сообщениям медиа, Волочкова проигнорировала обязательную лекцию о вреде алкоголя и вместо этого устроила прощальную вечеринку. Уже на следующее утро в СМИ активно обсуждали, где именно она провела ночь, а трэш-блогер Александр Гамбаров подверг критике ее поведение. Такое внимание стало для балерины последней каплей – Анастасия решила покинуть шоу.

При этом сама артистка уверяет, что организаторы якобы намекали участникам, что употребление алкоголя перед съемками — это "норма". Она утверждает, что отказалась, поскольку имела насыщенный график выступлений.

"Нам сказали: вы перед этим эхом напийтесь, нажритесь. Но у меня другие истории были в жизни, у меня уже были запланированы представления, выступления", — рассказала Анастасия.

Дополнительным источником конфликта стало поведение блоггера Александра Гамбарова. Волочкову возмутило, что он якобы унес ее букет белых роз, что она восприняла как проявление неуважения. В итоге балерина оставила шоу в слезах, унося свой розовый чемодан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бы алерина-путенистка Анастасия Волочкова поддерживает дружеские отношения с фотографом Еленой Галицыной, регулярно снимающей танцовщицу в крайне экстравагантных образах. В социальных сетях предполагают, что такие фото и стилизация могут являться результатом совместного употребления алкогольных напитков.

Так, в профиле Волочковой у Instagram появился кадр, где балерина позирует в вечернем платье с винтовкой в руках.