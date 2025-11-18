Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российская балерина Анастасия Волочкова, поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, решила преодолеть алкогольную зависимость в шоу "Звезды под капельницей". Однако, как пишут росСМИ, скандальная танцовщица быстро покинула эхаб-проект.
Анастасия Волочкова (фото из открытых источников)
По сообщениям медиа, Волочкова проигнорировала обязательную лекцию о вреде алкоголя и вместо этого устроила прощальную вечеринку. Уже на следующее утро в СМИ активно обсуждали, где именно она провела ночь, а трэш-блогер Александр Гамбаров подверг критике ее поведение. Такое внимание стало для балерины последней каплей – Анастасия решила покинуть шоу.
При этом сама артистка уверяет, что организаторы якобы намекали участникам, что употребление алкоголя перед съемками — это "норма". Она утверждает, что отказалась, поскольку имела насыщенный график выступлений.
Дополнительным источником конфликта стало поведение блоггера Александра Гамбарова. Волочкову возмутило, что он якобы унес ее букет белых роз, что она восприняла как проявление неуважения. В итоге балерина оставила шоу в слезах, унося свой розовый чемодан.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бы алерина-путенистка Анастасия Волочкова поддерживает дружеские отношения с фотографом Еленой Галицыной, регулярно снимающей танцовщицу в крайне экстравагантных образах. В социальных сетях предполагают, что такие фото и стилизация могут являться результатом совместного употребления алкогольных напитков.
Так, в профиле Волочковой у Instagram появился кадр, где балерина позирует в вечернем платье с винтовкой в руках.