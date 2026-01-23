Предательницу Украины и певицу Любовь Успенскую со скандалом сняли с рейса самолета, в инцидент пришлось привлекать российских правоохранителей. О случившемся артистка сама рассказала российским СМИ.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

По словам певицы-путенистки, сразу после посадки на борт к ней подошла стюардесса, которая начала обвинять Успенскую в якобы нарушении правил перевозки животных и не позволила ей занять свое место. В ответ артистка принялась эмоционально спорить с работницей авиакомпании, повысив голос.

"Слово за слово, она вызвала полицию. В общем, я пересела на другой самолет, подальше от этой ненормальной. И спокойно улетела вместе со своей собакой в Омск", – заявила Успенская.

Также певица подчеркнула, что обычно не выдвигает особых требований к условиям перелета и может летать как экономклассом, так и бизнес-классом.

Любовь Успенская родилась в Киеве и училась в Киевском музыкальном училище имени Г. М. Глиера. Тем не менее, она полностью поддерживает действия Российской Федерации в войне против Украины. Артистка открыто выступает в поддержку российских военных, участвует в концертах для пропаганды, посещает госпитали и распространяет нарративы о том, что Россия якобы спасает мир.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица и уроженка Киева Любовь Успенская, недавно отказавшаяся от американского гражданства в пользу российского паспорта, сделала заявление об измене Родины и высказала свое мнение о войне. Об этом она рассказала в интервью российским СМИ.

Успенская подвергла критике представителей культуры, которые не смогли принять действия России и уехали за границу после начала полномасштабного вторжения. Она назвала таких людей изменниками.