Зрадницю України та співачку Любов Успенську зі скандалом зняли з рейсу літака, до інциденту довелося залучати російських правоохоронців. Про те, що сталося, артистка сама розповіла російським ЗМІ.

Любов Успенська (фото з відкритих джерел)

За словами співачки-путіністки, одразу після посадки на борт до неї підійшла стюардеса, яка почала звинувачувати Успенську в нібито порушенні правил перевезення тварин і не дозволила їй зайняти своє місце. У відповідь артистка почала емоційно сперечатися з працівницею авіакомпанії, підвищивши голос.

"Слово за слово, вона викликала поліцію. Загалом, я пересіла на інший літак, подалі від цієї ненормальної. І спокійно полетіла разом зі своєю собакою в Омськ", – заявила Успенська.

Також співачка наголосила, що зазвичай не висуває особливих вимог до умов перельоту і може літати як економкласом, так і бізнес-класом.

Любов Успенська народилася в Києві та навчалася в Київському музичному училищі імені Г. М. Глієра. Попри це, вона повністю підтримує дії Російської Федерації у війні проти України. Артистка відкрито виступає на підтримку російських військових, бере участь у концертах для пропаганди, відвідує госпіталі та поширює наративи про те, що Росія нібито "рятує" світ.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка та уродженка Києва Любов Успенська, яка нещодавно відмовилася від американського громадянства на користь російського паспорта, зробила заяву про зраду Батьківщини та висловила свою думку щодо війни. Про це вона розповіла в інтерв’ю російським ЗМІ.

Успенська розкритикувала представників культури, які не змогли прийняти дії Росії та виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Вона назвала таких людей зрадниками.