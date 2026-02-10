После внезапной депортации из России скандального комика Нурлана Сабурова, уроженца Казахстана, в сети появились доказательства его сотрудничества с армией РФ и поддержки войны против Украины.

Нурлан Сабуров (фото из открытых источников)

Как выяснилось, в Telegram-канале одной из российских чиновниц сохранилось видео, на котором Сабуров лично передает технику российским военным. На записи комик сообщает о поставке 10 мотоциклов одному из подразделений армии РФ – так называемому "Легиону Вагнеру Истру".

Это формирование было создано в составе Министерства обороны России после гибели предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. В него вошли бывшие командиры наемников, согласившихся перейти под прямое руководство российской власти. Переданная Сабуровым техника, по его словам, предназначалась для обеспечения военных на передовой.

"Сегодня делаем доброе дело. Помогаем бойцам "Легиона Вагнера Истра" под руководством героя России Александра Кузнецова. Надеюсь, он примет мою помощь в виде этих мощных мотоциклов "эндуро". Они обязательно понадобятся для доставки помощи и провианта", – заявляет Сабуров в видео.

Кроме того, в своем обращении комик открыто выражает поддержку российским оккупантам и желает им "вернуться с победой", что фактически опровергает его предварительные заявления о якобы нейтральной позиции по поводу войны.

"Дай Бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой", — подытожил артист.

Напомним, что "Комментарии" псиалы о том, что скандальный казахский комик Нурлан Сабуров, сделавший карьеру в стране-агрессоре и неоднократно позволявший себе неоднозначные заявления по поводу украинцев, столкнулся с проблемами в России. По данным российских СМИ, артиста были депортированы в Казахстан и запретили ему въезд на территорию РФ на 50 лет.

Официально причинами депортации называют нарушения миграционных правил, налоговые вопросы, а также "критику СВО" — так в России называют войну против Украины. Свое выдворение Сабуров превратил в публичную акцию: он заявлял, что не понимает русского языка и требовал переводчика по казахски, отказался от варианта депортации в Дубай, а в конце концов сам приобрел билет и вернулся в Казахстан. В то же время в России у комика осталась дорогая недвижимость.

