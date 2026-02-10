Скандальний комік, якого вигнали з РФ, активно підтримував вагнерівців (ФОТО)

Після раптової депортації з Росії скандального коміка Нурлана Сабурова, уродженця Казахстану, у мережі з’явилися докази його співпраці з армією РФ та підтримки війни проти України.

Нурлан Сабуров (фото з відкритих джерел)

Як з’ясувалося, у Telegram-каналі однієї з російських чиновниць збереглося відео, на якому Сабуров особисто передає техніку російським військовим. На записі комік повідомляє про поставку 10 мотоциклів одному з підрозділів армії РФ — так званому "Легіону Вагнер Істра".

Це формування було створене у складі Міністерства оборони Росії після загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. До нього увійшли колишні командири найманців, які погодилися перейти під пряме керівництво російської влади. Передана Сабуровим техніка, за його словами, призначалася для забезпечення військових на передовій.

"Сьогодні робимо добру справу. Допомагаємо бійцям “Легіону Вагнера Істра” під керівництвом героя Росії Олександра Кузнєцова. Сподіваюся, він прийме мою допомогу у вигляді цих потужних мотоциклів “ендуро”. Вони обов’язково знадобляться для доставки допомоги та провіанту", — заявляє Сабуров у відео.

Крім того, у своєму зверненні комік відкрито висловлює підтримку російським окупантам і бажає їм "повернутися з перемогою", що фактично спростовує його попередні заяви про нібито нейтральну позицію щодо війни.

"Дай Боже, щоб хлопці повернулися здоровими і з перемогою", — підсумував артист.

Нагадаємо, що "Коментарі" псиали про те, що скандальний казахський комік Нурлан Сабуров, який зробив кар’єру в країні-агресорі та неодноразово дозволяв собі неоднозначні заяви щодо українців, зіткнувся з проблемами у Росії. За даними російських ЗМІ, артиста депортували до Казахстану та заборонили йому в’їзд на територію РФ на 50 років.

Офіційно причинами депортації називають порушення міграційних правил, податкові питання, а також "критику СВО" — так у Росії називають війну проти України. Своє видворення Сабуров перетворив на публічну акцію: він заявляв, що не розуміє російської мови та вимагав перекладача казахською, відмовився від варіанту депортації до Дубаю, а зрештою сам придбав квиток і повернувся до Казахстану. Водночас у Росії у коміка залишилася дорога нерухомість.

